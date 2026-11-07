La Fiscalía de Paraguay pide prisión preventiva contra Santiago Peña por el caso Ueno Bank

La Fiscalía de Paraguay solicitó este sábado que se ordene la prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña, al que imputó formalmente por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio durante su comparecencia ante el Ministerio Público dentro de la investigación por el cierre de Ueno bank, una entidad a la que ha sido vinculado y cuyo caso provocó su destitución.

Durante la mañana fue trasladado hasta la Fiscalía, horas después de su detención como parte de una investigación por presunta lesión de confianza tras la caída de Ueno bank, una entidad con la que el ahora exmandatario es vinculado y en la que se invirtieron millonarios fondos públicos durante su gestión.

Peña llegó a la sede de la Fiscalía General del Estado en un vehículo negro con una reducida escolta policial para su primera declaración ante el Ministerio Público, donde se concentraba un pequeño grupo de ciudadanos.

El lugar de la comparecencia, fijado en principio en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, se cambió horas antes por “razones de seguridad”.

El exmandatario, que no estaba esposado, según imágenes difundidas por medios locales, pasó la noche en el Regimiento Escolta Presidencial, adonde debió ser trasladado desde su vivienda particular debido a la presencia de numerosas personas en los alrededores que gritaban consignas en su contra.