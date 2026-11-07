Presidente israelí encomienda a líder opositor Eisenkot formar un nuevo gobierno en Israel

El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció este sábado su decisión de encomendar al líder opositor, Gadi Eisenkot, el mandato de formar un nuevo gobierno tras las elecciones del pasado 27 de octubre.

“El presidente Herzog ha invitado a Gadi Eisenkot a la residencia presidencial, donde, mañana a las 17:00 horas (15:00 GMT), se le encomendará la tarea de formar gobierno”, detalló la Presidencia en un comunicado.

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