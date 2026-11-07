Metro de Santiago invita a elegir uno de los murales de la futura Línea 7: Cómo votar y hasta cuándo

La futura Línea 7 del Metro de Santiago tendrá un mural elegido directamente por la ciudadanía, gracias a una votación abierta que permitirá seleccionar una obra de arte entre 21 propuestas finalistas.

La iniciativa forma parte de Ruta del Encuentro, un proyecto impulsado por Metro de Santiago y la Corporación 3xi que contempla la instalación de 21 murales de gran formato en las estaciones del nuevo trazado.

El concurso reunió a 1.350 artistas y colectivos de distintas regiones del país, cuyas propuestas fueron evaluadas hasta definir las 21 obras que competirán por el voto popular.

¿Cómo votar por el mural de la Línea 7 del Metro?

La votación es completamente digital y está abierta a personas de todo Chile, por lo que no es necesario residir en la Región Metropolitana para participar.

Para escoger una de las obras, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial www.rutadelencuentro.cl/votacion/, donde podrán revisar las propuestas finalistas, conocer a sus autores y seleccionar su favorita.

Entre las obras disponibles se encuentran “La once”, del colectivo Con Altura; “Somos parte de la misma red”, de Paz Irarrázaval; “El kiosco de la vuelta de la esquina”, de Enrique Flores; y “Entrama”, de Evelyn Latorre, conocida como La Loica.

El proceso permanecerá abierto hasta el lunes 30 de noviembre de 2026, mientras que los resultados de la selección se definirán el 1 de diciembre.

¿Cuántos murales tendrá la nueva Línea 7?

El proyecto contempla la incorporación de 21 murales distribuidos en tres categorías: Incluirnos, Inspirarnos e Innovarnos.

En la categoría Incluirnos, que corresponde a la convocatoria abierta, seis obras serán seleccionadas por un jurado especializado y una mediante votación ciudadana.

Las otras modalidades ya cuentan con artistas seleccionados, entre ellos Inti Castro, Voluspa Jarpa, Bruna Truffa, Mono Lira, Josefina Guilisasti, Patricia Domínguez y Jorge Brantmayer.

La ejecución de los murales está prevista para 2027 y su incorporación al circuito artístico coincidirá con la inauguración de la Línea 7, proyectada para 2028.