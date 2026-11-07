Cuatro detenidos por robo en Lampa: uno registra presuntos vínculos con el Tren de Aragua, según la PDI

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cuatro personas por un robo por sorpresa cometido contra una transeúnte en la comuna de Lampa, Región Metropolitana. Uno de los imputados registra antecedentes que lo vincularían con la organización criminal Tren de Aragua.

El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Lampa, en coordinación con personal de seguridad municipal, luego de que los involucrados sustrajeran un teléfono celular a una mujer en la población Sol de Septiembre.

Tras el robo, los sospechosos huyeron a bordo de un vehículo, pero fueron interceptados por los equipos policiales y municipales, que concretaron su detención.

La víctima reconoció a los cuatro imputados como los presuntos responsables del delito. Posteriormente, los detectives encontraron el teléfono sustraído en las inmediaciones del sector y lo devolvieron a su propietaria.

Uno de los detenidos estaría vinculado al Tren de Aragua

El jefe de la Bicrim Lampa, Raúl Cortés, detalló que los detenidos corresponden a tres hombres venezolanos y una mujer peruana, todos en situación migratoria irregular.

Además, precisó que dos de ellos mantenían medidas de expulsión vigentes y que uno registraba antecedentes de una eventual vinculación con el Tren de Aragua.

Según explicó el funcionario policial, uno de los detenidos “había estado en la cárcel de La Serena y, según nuestros registros institucionales, indicaba que era miembro del Tren de Aragua”.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la PDI, los involucrados habrían aprovechado su superioridad numérica y la vulnerabilidad de sus víctimas para cometer los robos.

Por instrucción del Ministerio Público, los cuatro imputados quedaron a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.