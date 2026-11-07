Mueren dos paracaidistas en California tras chocar en el aire y que se enrieden sus paracaídas

(AP) – Dos paracaidistas que participaban en un evento organizado en California fallecieron tras chocar en el aire y caer al suelo.

El accidente ocurrió el viernes e involucró a dos paracaidistas experimentados y con licencia en las instalaciones de Skydive Elsinore, según informó la empresa en un comunicado. El Departamento de Bomberos del Condado de Riverside indicó que ambos sufrieron lesiones traumáticas y fueron trasladados a un hospital local en estado crítico.

Skydive Elsinore señaló que la fase de caída libre y la apertura de los paracaídas transcurrieron con normalidad, pero que, mientras se preparaban para aterrizar, los dos paracaidistas chocaron a una altura aproximada de 150 pies (unos 45 metros) sobre el suelo.

“La colisión provocó que sus paracaídas se enredaran, y ambos sufrieron lesiones críticas al impactar contra el suelo”, afirmó Skydive Elsinore en el comunicado. Se confirmó su fallecimiento en el hospital.