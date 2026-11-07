Justicia ordena indemnización de $6.500 millones por negligencia en parto que dejó tetrapléjico a niño en España

La justicia española ordenó al Servicio Madrileño de la Salud (SERMAS) pagar una indemnización de 5,7 millones de euros, equivalentes a cerca de $6.500 millones chilenos, a la familia de un niño que quedó tetrapléjico debido a una serie de negligencias médicas durante su nacimiento.

El caso se remonta al 23 de diciembre de 2021, cuando Oliver nació en el Hospital de La Paz, en Madrid. Durante el parto, un uso excesivo de fórceps le provocó graves lesiones cervicales que lo dejaron con movilidad severamente reducida y dependencia permanente de asistencia respiratoria.

Según informó el diario español El País, el Juzgado de Primera Instancia 81 de Madrid dictó una sentencia de 61 páginas que identificó tres errores en la atención médica y estableció la responsabilidad del servicio de salud. El monto de la indemnización incluye intereses de demora.

Los tres errores médicos que provocaron las lesiones

El fallo determinó que el equipo médico no anticipó adecuadamente las posibles complicaciones del parto y omitió pruebas que habrían permitido confirmar señales de sufrimiento fetal, pese a contar con tiempo suficiente para realizarlas.

Sin embargo, el tercer error fue el que provocó las lesiones del niño: el ginecólogo empleó fórceps con una fuerza excesiva y realizó movimientos bruscos sobre su cabeza, sin la coordinación necesaria con las contracciones de la madre.

El testimonio de una enfermera que presenció el procedimiento fue fundamental para esclarecer los hechos. “Fue el fórceps más agresivo que he visto en mi vida”, relató la profesional, identificada bajo el nombre ficticio de Marta para proteger su identidad.

La sentencia concluyó que el médico debió suspender el procedimiento con fórceps y optar por una cesárea. Las maniobras realizadas provocaron una lesión medular cervical que dejó a Oliver con tetraplejia, además de la necesidad de utilizar un respirador y recibir alimentación mediante sonda.

Tras lo ocurrido, la familia se trasladó a Toledo para permanecer cerca del Hospital Nacional de Parapléjicos, donde el niño recibe tratamientos ambulatorios y cuidados especializados.

Su madre debió abandonar su trabajo para dedicarse a su atención, mientras que el pequeño requiere asistencia constante para sus actividades cotidianas.

En septiembre de este año, Oliver comenzó su segundo año escolar, al que asiste con un respirador portátil, acompañado por una enfermera y un equipo de emergencia.

Durante el proceso judicial, el hospital sostuvo inicialmente que las lesiones podían atribuirse a problemas de coagulación del niño. Sin embargo, el testimonio de la enfermera permitió esclarecer las circunstancias del parto y respaldar la demanda presentada por la familia.

Los padres reconocieron que todavía desconocen si su hijo podrá desarrollar el habla, aunque destacaron los avances que ha conseguido y su adaptación al entorno escolar.