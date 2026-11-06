“El presidente no está cuidando a su gente”: Diputada Parisi critica a Kast por rebaja de penas

La diputada Zandra Parisi (PDG) abordó este viernes la crisis que atraviesa el Gobierno por la rebaja de penas que otorgó el Ministerio de Justicia a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Parisi aseguró en CNN Prime que “el presidente (José Antonio Kast) no está cuidando a su gente“.

#CNNPrime | Zandra Parisi, diputada del PDG, por rebaja de condenas y continuidad de Rabat: “El presidente no está cuidando a su gente” 💻https://t.co/YGweKA2GSw https://t.co/oJXaS1O2Oa — CNN Chile (@CNNChile) November 7, 2026

“Porque ha logrado una exposición innecesaria de un ministro (Fernando Rabat) que ha tenido un excelente desempeño antes de este cuestionamiento. Logró acuerdo en distintas comisiones (…) El ministro ha hecho buen trabajo”, argumentó.

Si bien señaló que el ministro de Justicia no se equivocó administrativamente, afirmó que cometió un error político en los beneficios penitenciarios que otorgó, aunque la parlamentaria puntualizó que lo anterior podría deberse a la falta de experiencia política de Rabat.

“¿Se ha equivocado políticamente? Sí. Porque el ministro no es político, él es un académico, él es un abogado que se rige y se apega a la ley”, sostuvo.

Al ser consultada sobre si la decisión del presidente Kast de mantener al secretario de Estado en su cargo no es en el fondo una forma de “no cuidarlo” al exponerlo de sobremanera, la parlamentaria respondió que sí.

“Yo siento que sí. No sé si no mantenerlo en el cargo; yo creo que ese no es el problema. Yo creo que este problema no se termina sacando o poniendo a un ministro. Para mí el problema va más allá”, manifestó.

Zandra Parisi sobre el Segundo Piso: “No hay diálogo entre sí y, lo que es peor, no hay políticos trabajando”

La diputada señaló que coincide con la opinión del senador Rojo Edwards, quien acusó que el Segundo Piso está filtrando información del Gobierno a la prensa ante los rumores de un posible cambio de gabinete.

“Comparto completamente la opinión del senador Rojo Edwards (…) lo que pasa en el Segundo Piso es lo que pasa en el primero y en el tercero y en todos lados. No hay diálogo entre sí, no hay comunicación entre sí. Y lo que es peor, no hay políticos trabajando“, criticó.

#CNNPrime | Zandra Parisi, diputada del PDG, por el Segundo Piso y diseño del gobierno: “No hay políticos trabajando, son todos técnicos. Un gobierno necesita políticos” 💻https://t.co/YGweKA2GSw https://t.co/V8B5H45CYr — CNN Chile (@CNNChile) November 7, 2026

“Son todos técnicos, que deben ser muy buenos en sus áreas, pero no son políticos. Y un gobierno necesita políticos dentro de su gobierno“, añadió.

Parisi también calificó de “error” la decisión del mandatario de realizar una gira de Estado por Europa en medio de la polémica por los beneficios penitenciarios.

“Fue un error. Así como cuando viajó y sacó a diputados, cuando se estaban tramitando proyectos de ley, esto de aumentar la cantidad de días para que los carabineros tuviesen más días para poder controlar y mantener a los extranjeros que estaban en Chile en forma ilegal y que tuviesen alguna causa. Él sacó a sus diputados, los llevó de viaje a Estados Unidos”, recordó.