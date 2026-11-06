Detienen al expresidente de Paraguay Santiago Peña a minutos de su destitución

La Policía Nacional de Paraguay detuvo este viernes al expresidente Santiago Peña, luego de que el Senado aprobara por amplia mayoría su destitución a raíz de la crisis política y económica provocada por el caso Ueno Bank.

La fiscal Silvia González confirmó que el exmandatario está detenido en su domicilio y que comparecerá el sábado 7 de noviembre a las 11:00 horas ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, según informó C9N Paraguay.

“Se ha constatado que se encuentra en su domicilio y se puso a disposición“, señaló.

El Ministerio Público emitió la orden de detención luego de que el Senado aprobara, con 44 votos a favor y uno en contra, la destitución de Peña, con el respaldo de casi la totalidad de la Cámara Alta, compuesta por 45 parlamentarios.

A través de un comunicado, el Ministerio Público detalló que los agentes fiscales a cargo del caso Ueno Bank detuvieron a Peña y al expresidente del Banco Central del Paraguay Carlos Carvallo Spalding “por la presunta comisión de hechos punibles de lesión de confianza y otros”.

“Según la disposición fiscal, Santiago Peña Palacios deberá permanecer detenido en su domicilio hasta ser puesto a disposición del Ministerio Público, en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. En cuanto a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, se dispuso que permanezca detenido en la dependencia que determine la Comandancia de la Policía Nacional”, detalló el texto.

Por último, los fiscales solicitaron que “el resultado de las diligencias sea comunicado inmediatamente a la representación fiscal y que las personas detenidas sean puestas a disposición de la autoridad competente dentro del plazo legal, con observancia de sus derechos y garantías”.