Senado de Paraguay destituye al presidente Santiago Peña tras crisis por Ueno Bank

El Senado aprobó este viernes la destitución del presidente de Paraguay, Santiago Peña, luego de la crisis política y económica que causó la intervención de Ueno Bank.

Con 44 votos a favor y solo uno en contra, el Senado aprobó el juicio político y, con ello, la destitución del ahora exmandatario, al declararlo culpable de “mal desempeño de funciones”. Cabe destacar que la votación contó tanto con el respaldo del oficialismo como de la oposición al gobierno de Peña.

Pese a estar convocado, el exmandatario no asistió al juicio político, por lo que sus abogados presentaron la defensa ante el Congreso. Sin embargo, los argumentos expuestos no fueron suficientes para evitar su destitución.

Además, el Senado ordenó la remisión íntegra de los antecedentes al Ministerio Público de Paraguay para la apertura de causas penales por el caso.

Con la destitución de Peña, el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, asumirá como presidente del país.

La crisis que le costó la presidencia a Peña

El juicio político en contra del exmandatario se llevó a cabo debido a los cuestionamientos por sus vínculos con Ueno Bank, luego de que el Banco Central paraguayo tuviera que intervenirlo y declarar un procedimiento de resolución.

La entidad financiera recibió millonarios recursos de entidades públicas durante el gobierno de Peña, como el Instituto de Previsión Social (IPS), que gestiona las pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos.

Pese a que el exmandatario presentó su renuncia, esta terminó por no ser aceptada el jueves pasado en el Congreso debido a una falta de quórum.

Con su destitución, Santiago Peña se transformó en el segundo presidente de la historia reciente de Paraguay en ser apartado del cargo mediante un juicio político, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012).

Peña ya no será senador vitalicio y, por ello, no contará con fueros; en consecuencia, perderá su inmunidad y podrá ser sometido a un proceso penal.