“Vamos a cortar el problema de raíz”: Gobierno patrocinará y dará discusión inmediata a proyecto que deroga rebaja de condenas

El Gobierno confirmó este viernes que patrocinará el proyecto de ley que busca derogar la legislación que permite la rebaja de penas por buena conducta, tras la polémica por los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales.

Así lo anunció el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien señaló esta jornada que se le dará discusión inmediata a la iniciativa de los senadores Andrés Longton (RN), Arturo Squella (REP), Karim Bianchi (IND) y Pedro Araya (PPD).

“El problema del sistema es integral y por eso es que, a pesar de que la oposición no quiso ayudar al Gobierno a tramitar la Ley Nunca Más, el Ejecutivo ha patrocinado un proyecto de ley que presentaron los senadores Longton y Squella para eliminar completamente esa ley de rebaja de condenas, para que no solamente en casos de delitos sexuales se excluya ese beneficio, sino en todos los casos”, remarcó.

En esa línea, sostuvo que con ello “se va a solucionar un problema que llevamos arrastrando por más de 20 años, que no empezó en este Gobierno y que, por supuesto, queremos que termine en este Gobierno”.

“Son cientos y cientos de personas, miles de personas que han sido beneficiadas con esta ley y por eso la vamos simplemente a derogar. Ni siquiera vamos a tratar de dar una interpretación más adecuada; vamos a cortar el problema de raíz y esa ley de 2003 va a quedar absolutamente derogada, por lo que nadie más va a poder acceder a estos beneficios de rebaja de penas”, añadió.

Por último, manifestó que desde la administración esperan contar con el respaldo del Congreso para que la tramitación de dicha iniciativa siga adelante.