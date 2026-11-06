Plan Pedalea Seguro: Ministros de Vivienda y Deporte presentan iniciativa para reforzar la seguridad vial en el Parque Metropolitano

Esta tarde, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, junto a su par de Deporte, Francisco Riveros, y el destacado ciclista nacional Martín Vidaurre, encabezaron el lanzamiento del plan Pedalea Seguro, el cual busca disminuir accidentes, situaciones de riesgo y mejorar la convivencia vial en el Parque Metropolitano (Parquemet).

Según dieron a conocer, la iniciativa considera dos ejes: el primero, un registro para recopilar información básica de los ciclistas de enduro que utilizan los senderos autorizados del parque, junto con la inhabilitación de las rutas y senderos ilegales para evitar accidentes y daños a la vegetación e infraestructura del recinto.

Mientras que el segundo eje buscará reforzar las fiscalizaciones en tres puntos estratégicos del Parquemet para disuadir el exceso de velocidad y otras conductas que ponen en riesgo a peatones y a otros ciclistas.

El ministro Poduje destacó el inicio de esta iniciativa, resaltando el trabajo colaborativo con su par, el titular de Deporte, agregando que “gracias a un trabajo en alianza con mi colega, el ministro del Deporte, Francisco Riveros, y con destacados deportistas, hemos decidido flexibilizar las medidas originalmente anunciadas, como el uso de chaleco reflectante, además de la fiscalización para los ciclistas de ruta con un código. Lo que sí, se aplicará esta medida para practicantes de enduro, básicamente, por el riesgo de accidentes que tienen los mismos ciclistas”.

Por su parte, Riveros apuntó a que este plan es “lo mejor para el grupo que me corresponde a mí, los ciclistas de montaña; es un poquito invasivo, pero al final del día, es un cerro que lo visita tanta gente, familias, personas mayores, gente que hace trekking, y esto de los senderos es un problema global que es superdifícil de manejar”.

Primer eje: Registro para ciclistas de enduro que usan senderos

El ciclista de enduro hará el registro una sola vez.

El registro se debe realizar en la página pedaleaseguro.parquemet.cl, usando ClaveÚnica o ingresando de manera manual sus datos básicos: nombre, RUT y correo.

El acceso a la información estará restringido al personal autorizado de Parquemet y Carabineros de Chile, y procederá en caso de infracciones o accidentes.

El ciclista podrá proporcionar voluntariamente teléfonos de contacto para emergencias, grupo sanguíneo, alergias y otros antecedentes de salud, con el propósito de facilitar la atención en caso de que sufra un accidente.

Una vez ingresados los datos, se generará un código QR cifrado, junto a un número de registro único.

Al ingresar por primera vez al Parque, se podrá imprimir el código QR en un adhesivo y adherirlo en un lugar visible de la bicicleta.

Implementación de registro:

Marcha blanca: entre el 1 y el 14 de diciembre.

Obligatoriedad de registro a partir del 15 de diciembre.

Segundo eje: Fiscalización para ciclistas que usan ruta asfaltada