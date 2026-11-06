“Pequeñez política gigantesca”: Gobierno arremete contra la oposición por trabar tramitación de proyectos que buscan modificar las rebajas de penas

El subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas,apuntó contra la oposición luego de que no se alcanzara el consenso necesario para que la Comisión de Constitución sesionara e iniciara la tramitación de proyectos que buscan reformar el otorgamiento de beneficios penitenciarios, como la Ley Nunca Más.

Desde La Moneda, tras un Comité Político que se extendió por alrededor de tres horas, el vocero de Gobierno sostuvo que la situación es “lamentable”.

“Para nosotros es realmente lamentable que la propia oposición, que reclama en forma tan vehemente por los derechos de las víctimas, no esté dispuesta a ayudar legislativamente para nuestra Ley de Nunca Más“, sostuvo.

En esa línea, criticó que lo anterior “demuestra una pequeñez política gigantesca. Eso demuestra una vez más que se está estirando esta famosa presentación de la acusación constitucional, de la cual ya llevamos diez días desde que la anunciaron y todavía no tenemos fecha”.

“Y, por lo tanto, nosotros creemos que aquí ya hay, derechamente, un manejo político por parte de la oposición en este tema: buscan la mayor cuota de beneficio político con el fin de dañar al Gobierno y con un interés secundario por las víctimas”, añadió.

Al ser consultado por los proyectos fusionados en la Comisión de Constitución del Senado que buscan impedir que los condenados por delitos sexuales contra menores de edad accedan a beneficios penitenciarios, indicó que “vamos a tratar de que sigan avanzando”.

“Vamos a tratar de que sigan avanzando, pero con este impedimento legislativo por parte de la oposición es difícil. Nosotros queremos solucionar este tema lo antes posible, de la forma que sea más rápida y, en este momento, ese proyecto de ley es la forma más rápida que tenemos”, puntualizó.

Lo anterior, en alusión a la confirmación de que el Ejecutivo patrocinará el proyecto presentado por los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (REP), el cual busca derogar la ley de rebaja de condenas.