El Aporte Familiar Permanente 2026 vence este noviembre: Revisa si tienes pagos pendientes antes de que se venza el plazo

Para alertar a quienes deben retirar el dinero, el Instituto de Previsión Social (IPS) informó que aún se encuentra disponible el Aporte Familiar Permanente 2026 o también llamado ex bono mazo para los beneficiarios rezagados.

De acuerdo con lo informado por el (IPS), más de 1 millón 880 mil familias ya han cobrado su Aporte Familiar Permanente, desde que el beneficio fue emitido entre febrero y marzo.

No obstante, declaran que existe un porcentaje de personas que aún no ha retirado el pago de forma presencial. El plazo máximo es de nueve meses desde la emisión del documento de pago, por lo que ese bono debe ser retirado antes de que expire.

Durante este año, el monto del beneficio corresponde a $66.834 y se paga por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario.

¿Hasta cuándo puedo retirar el aporte?

El primer plazo se cumplirá este 16 de noviembre de 2026 para quienes se les emitió el pago en febrero de 2026.

Para las personas que tienen pagos emitidos en marzo y abril de este año, su Aporte Familiar Permanente vencerá en diciembre de 2026 y en enero de 2027, respectivamente.

Cabe destacar que el beneficio se debe retirar en modalidad de pago presencial en locales de Caja Los Héroes o BancoEstado.

Revisa si tienes un pago pendiente

El IPS dispuso de múltiples plataformas digitales y canales de atención presencial para consultar por montos pendientes: