Ministerio de Justicia abre sumario interno por filtración de decretos que rebajan penas a pederastas

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ordenó abrir un sumario interno en la cartera por las filtraciones de algunos de los 56 decretos firmados para rebajar la pena de pederastas.

El titular de Justicia dio instrucciones para la apertura de una investigación interna que tendría como objetivo identificar de dónde provinieron las filtraciones de ciertos decretos y determinar las posibles responsabilidades administrativas, según confirmó durante esta jornada el subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas.

“Al ver que hay tanta información circulando en muchos medios, por supuesto que el ministro tenía que establecer algún sumario para ver si se estaban resguardando o no las medidas que corresponden a este tipo de delitos, sobre todo pensando en las víctimas”, sostuvo.

“Efectivamente, se ha desarrollado, o se desarrolló, un sumario para ver cómo llegó esa información que muchas veces contiene información privada”, añadió.

Cabe recordar que desde la oposición han cuestionado la demora en la entrega de los decretos que concedieron los beneficios penitenciarios e incluso acudieron a la Contraloría General de la República (CGR) para presionar al ministerio por los documentos.

No obstante, Rabat señaló que los antecedentes de los decretos “se van a otorgar oportunamente cuando ello corresponda”. Así las cosas, confirmó que aún “no hay un plazo” para la entrega de los documentos, dado que argumentó que contienen datos sensibles que deben ser resguardados.

“Hay cierto resguardo. Nosotros queremos velar siempre por la indemnidad de las víctimas y, por lo tanto, se trata de entregar información resguardando antecedentes que son reservados”, remarcó.

Esta respuesta la ha reiterado en medio de la fiscalización que la Contraloría realiza al Ministerio de Justicia a raíz de la polémica.