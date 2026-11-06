Mallplaza alcanza la máxima clasificación de riesgo local: Humphreys sube sus bonos a “AAA”

La clasificadora de riesgo Humphreys elevó la clasificación local de los bonos de Mallplaza desde “AA+” a “AAA”, la categoría más alta de su escala, con perspectiva estable. Con esto, la operadora de centros comerciales suma su tercera mejora crediticia en 2026, luego de las alzas anunciadas en las últimas semanas por Feller Rate, a nivel local, y Fitch Ratings, a nivel internacional.

La clasificación de riesgo mide la capacidad de una empresa de cumplir con el pago de sus deudas. Una categoría “AAA” indica que la compañía tiene la más alta capacidad de pago, lo que suele traducirse en mejores condiciones para financiarse en el mercado.

¿Por qué Humphreys elevó la clasificación de Mallplaza?

Según Humphreys, la decisión se basa en la mayor escala operacional y diversificación geográfica que ha alcanzado Mallplaza en los últimos años. “La compañía ha ampliado de forma relevante su superficie arrendable mediante adquisiciones en Perú y Colombia, consolidando una posición de liderazgo en la industria de centros comerciales de la Región Andina”, sostuvo la clasificadora.

Humphreys agregó que este crecimiento se ha dado mientras los indicadores de endeudamiento de la compañía han tendido a disminuir en relación con los flujos que genera su negocio inmobiliario. Según la agencia, esto fortalece la capacidad de Mallplaza para absorber nuevas inversiones y adquisiciones.

El gerente de Administración y Finanzas de Mallplaza, Felipe Ramírez, señaló que las alzas en las clasificaciones se han dado en medio del proceso de expansión regional de la compañía, que en 2026 ha incluido la incorporación de nuevos activos en Colombia, la transformación de varios de sus centros comerciales y la próxima incorporación de nuevos espacios en Chile y Perú, producto de su joint venture con Falabella.

“El mercado está reconociendo la estrategia y la solidez financiera de Mallplaza. Este reconocimiento refleja que hemos crecido con disciplina financiera, resguardando un balance sólido y niveles de endeudamiento que han tendido a disminuir en relación con nuestra generación de flujo”, afirmó Ramírez.

El ejecutivo agregó que la compañía tiene “una base firme para seguir avanzando” en sus tres focos estratégicos, el crecimiento y consolidación regional, la transformación de su propuesta de valor y la generación de negocios adyacentes.