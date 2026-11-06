Yoga, música y meditación al aire libre: Wanderlust vuelve este sábado al Parque Juan Pablo II en Santiago

Este sábado 7 de noviembre, la explanada del Parque Juan Pablo II, en Las Condes, se llenará de colchonetas. Ese día vuelve a Santiago Wanderlust “Come Together”, un festival que durante más de ocho horas reunirá yoga, música, meditación y otras actividades al aire libre.

La jornada parte a las 9:00 horas y está pensada para públicos diversos. Hay actividades para distintos niveles, intereses y edades, desde disciplinas físicas hasta espacios de conversación y experiencias en grupo. También contará con gastronomía saludable, será pet friendly y permitirá el ingreso gratuito de niños de hasta 12 años.

La propuesta busca ampliar la experiencia tradicional del bienestar, reuniendo distintas formas de movimiento, expresión y aprendizaje en un mismo lugar. Así, el festival invita a vivir una jornada en la que el cuidado personal también se transforma en una oportunidad para compartir, descubrir nuevas actividades y conectar con una comunidad que promueve hábitos conscientes.

Datos relevantes del evento

Fecha: sábado 7 de noviembre.

sábado 7 de noviembre. Hora: desde las 9:00 horas.

desde las 9:00 horas. Lugar: explanada del Parque Juan Pablo II, Las Condes.

explanada del Parque Juan Pablo II, Las Condes. Niños: entrada gratuita hasta los 12 años.

entrada gratuita hasta los 12 años. Mascotas: El evento es pet friendly.

El evento es pet friendly. Comida: Habrá oferta de gastronomía saludable.

Entre las marcas que participan del festival está Natura, que montará un stand con un spa de manos, una zona de descanso, juegos con premios y venta de productos.

“Creemos que el autocuidado no tiene por qué ser una experiencia individual. También puede vivirse en comunidad, al compartir actividades, descubrir nuevas formas de cuidarnos y dedicar tiempo a aquello que nos hace sentir bien”, dijo María Florencia Violini, gerenta de Marketing de Natura Mercado Sur.