Autos de lujo, un yate y dos aviones: Lo que incautó la Fiscalía de Paraguay al dueño de Ueno Bank

La Fiscalía de Paraguay incautó nueve vehículos de alta gama, un yate y dos aviones vinculados a Miguel Vázquez, fundador y principal accionista de Ueno Bank, la entidad financiera intervenida esta semana por el Banco Central de Paraguay (BCP), según informaron medios de ese país.

Los vehículos, valorados en unos US$ 1,4 millones, fueron retirados con grúas de la residencia de Vázquez en el barrio Mbocayaty de Asunción.

Según el diario ABC Color, entre ellos había un Mercedes-Benz Brabus 500 G blindado, avaluado en cerca de US$ 550.000, un Bentley Continental GT, un Porsche 911 GT3, un Mercedes-Benz Clase G, un Mercedes-AMG GT 63, un Lexus LX y un BMW de la serie M, además de dos vehículos Toyota. Ninguno de los nueve autos tenía placa patente.

En paralelo, la Fiscalía incautó el yate Zeus, de la fabricante italiana Azimut Yachts, en un condominio de San Juan del Paraná, en el departamento de Itapúa.

En un hangar del aeropuerto Silvio Pettirossi, en tanto, los fiscales incautaron dos aviones. El primero es un Beechcraft King Air 300, fabricado en 1984 y registrado a nombre de Ueno Bank, y el segundo, un Beechcraft B55, de 1979, a nombre del Grupo Vázquez.

Fiscalía realizó diligencias e incautó dos aeronaves vinculadas a empresas investigadas en la causa Ueno Bank https://t.co/89xaJHhpLo https://t.co/SqWjDq5auS — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) November 6, 2026

Allanamientos en empresas vinculadas al Grupo Vázquez

Los operativos también incluyeron la apertura de una bóveda hallada en las instalaciones del Grupo Vázquez, desde donde se incautaron documentos, y allanamientos simultáneos en al menos 13 empresas vinculadas al grupo. Entre ellas está la firma tecnológica ITTI, que mantiene una estrecha relación operativa con el banco y donde se requisaron computadores, discos duros, teléfonos celulares y carpetas con documentación.

Vázquez se encuentra en prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos, el ex Tacumbú, por orden del juez Rodrigo Estigarribia. Otros tres directivos fueron enviados a la penitenciaría de Emboscada, mientras que dos imputadas cumplen arresto domiciliario con tobillera electrónica.

En total, la Fiscalía imputó a 27 personas por los delitos de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio. Además, un juez civil ordenó un embargo preventivo de hasta US$ 70 millones y 1,6 billones de guaraníes sobre las empresas controladoras del banco y sus directivos.

¿Por qué fue intervenido Ueno Bank?

La investigación se abrió luego de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank, tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido, producto de ajustes en sus estados financieros. A septiembre, el banco registraba depósitos por US$ 2.836 millones, según datos de la Superintendencia de Bancos de Paraguay.

Cuatro días antes de la intervención, la entidad había anunciado un plan de capitalización por US$ 100 millones y había asegurado que operaba con normalidad. En octubre, la clasificadora de riesgo Fitch Ratings había mantenido la calificación del banco en “BB”, pero cambió su perspectiva de estable a negativa, debido a presiones sobre su base de capital y a la rápida expansión de su balance tras la absorción de Visión Banco.

El caso también tuvo consecuencias en el regulador. El presidente del BCP, Carlos Carvallo, anunció su renuncia, aunque seguirá en el cargo para supervisar la intervención. Según el Banco Central, se trata de un caso puntual que no refleja una crisis del sistema financiero paraguayo.