Radio CNN

Alerta por “evento de altas temperaturas extremas” este fin de semana: Máximas llegarían a 37° C en zonas de Valparaíso

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Alerta por “evento de altas temperaturas extremas” este fin de semana: Máximas llegarían a 37° C en zonas de Valparaíso/Agencia Uno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una nueva alerta por “evento de altas temperaturas extremas” en distintas zonas del país para este fin de semana.

El fenómeno se producirá entre la tarde del sábado 7 y la tarde del domingo 8 de noviembre en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Mapa Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

Mapa Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

Altas temperaturas: ¿En qué zonas serán?

Meteorología detalló que las altas temperaturas se registrarán en:

  • Coquimbo: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos
  • Valparaíso: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos
  • Metropolitana: Cordillera Costa, Valle, Precordillera
  • O’Higgins: Valle, Precordillera
  • Maule: Valle, Precordillera

A continuación, el detalle de los valores estimados de temperaturas en grados Celcius (° C).

Gráfico Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

Gráfico Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

Lo más leído

Lee también