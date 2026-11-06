Alerta por “evento de altas temperaturas extremas” este fin de semana: Máximas llegarían a 37° C en zonas de Valparaíso

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una nueva alerta por “evento de altas temperaturas extremas” en distintas zonas del país para este fin de semana.

El fenómeno se producirá entre la tarde del sábado 7 y la tarde del domingo 8 de noviembre en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Altas temperaturas: ¿En qué zonas serán?

Meteorología detalló que las altas temperaturas se registrarán en:

Coquimbo: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos

Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos Valparaíso: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos

Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos Metropolitana: Cordillera Costa, Valle, Precordillera

Cordillera Costa, Valle, Precordillera O’Higgins: Valle, Precordillera

Valle, Precordillera Maule: Valle, Precordillera

A continuación, el detalle de los valores estimados de temperaturas en grados Celcius (° C).