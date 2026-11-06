Cobre cae hasta la zona de los US$ 6,3 y anota una baja semanal de 3,4% tras triunfo demócrata y desplome de las acciones de IA

El cobre cerró este viernes 6 de noviembre en US$ 6,33 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con una caída de 1,1% respecto de la jornada anterior, según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Con ello, el metal acumuló una baja semanal de 3,42%.

En lo que va de noviembre, el precio promedio del cobre se ubica en US$ 6,42 la libra, por debajo de los US$ 6,59 de octubre. En tanto, el promedio del año alcanza US$ 6,15 la libra, un 39,8% por sobre el mismo período de 2025.

Triunfo demócrata en EE.UU. y caída de acciones tecnológicas presionan al cobre

Según el informe semanal de Cochilco, el triunfo demócrata en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos cambió las expectativas sobre dos factores que habían favorecido al cobre, los posibles aranceles al metal refinado y la expansión de los centros de datos. El mercado interpretó el resultado como una menor probabilidad de nuevas barreras comerciales y un mayor riesgo de restricciones a la infraestructura tecnológica.

No obstante, el organismo advirtió que la elección no elimina por sí sola los aranceles ni cancela proyectos, ya que la administración estadounidense conserva facultades ejecutivas en materia comercial.

A esto se sumó la caída de las acciones tecnológicas. El jueves, el Nasdaq cayó 5,5% y el índice de semiconductores de Estados Unidos retrocedió 12,2%, ante las dudas sobre la rentabilidad del gasto en inteligencia artificial y el temor a mayores exigencias regulatorias.

Según Cochilco, el cobre acompañó esta venta de activos de riesgo porque se utiliza en cables, redes y equipos eléctricos de los centros de datos, aunque el ajuste afectó las expectativas de consumo futuro sin que se observara una caída equivalente en la demanda física.

Inventarios en China y recortes de producción sostienen el precio

Por otro lado, la escasez de cobre en China sostuvo al metal. La prima de Yangshan, el recargo que se paga por importar cobre al país asiático, alcanzó los US$ 210 por tonelada, mientras que los inventarios en la Bolsa de Futuros de Shanghái cayeron 37,7% en la semana, hasta 33.848 toneladas.

En contraste, los inventarios globales en las bolsas de metales subieron 1,1%, hasta 1.083.560 toneladas, impulsados por los aumentos en Londres y en el Comex de Nueva York, que concentra el 67,7% del total.

La oferta también entregó soporte al precio. Cochilco destacó que Codelco redujo su previsión de producción para 2026 desde 1,34 millones de toneladas a algo más de 1,2 millones, mientras que la canadiense Ivanhoe Mines recortó su proyección para 2027 en el complejo Kamoa-Kakula, en República Democrática del Congo, desde 380.000-420.000 toneladas a 300.000-350.000 toneladas.

Para la próxima semana, el mercado estará atento a los datos de inflación en Estados Unidos, con el índice de precios al consumidor el martes 10 y el de precios al productor el viernes 13. Según Cochilco, una moderación de la inflación podría aliviar las expectativas de nuevas alzas de tasas y favorecer al cobre, mientras que una sorpresa al alza podría fortalecer al dólar.