Tobillera electrónica, arresto domiciliario y multa: Las sanciones que deberá cumplir Américo por VIF

El cantante Américo fue condenado este viernes por los delitos de lesiones menos graves y daños en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) contra su expareja, la actriz Yamila Reyna, tras una denuncia presentada en febrero de este año.

Durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de San Javier, en la Región del Maule, el tribunal impuso al artista una pena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 11 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a $796.840.

Sin embargo, la sanción privativa de libertad fue sustituida por reclusión parcial domiciliaria diurna, por lo que el cantante podrá cumplir su condena fuera de un recinto penitenciario, bajo las restricciones establecidas por la justicia.

Una de las principales condiciones impuestas al músico es el uso obligatorio de una tobillera electrónica durante 100 días, dispositivo que permitirá supervisar el cumplimiento de su reclusión domiciliaria mediante monitoreo telemático.

Además, el tribunal estableció una prohibición de acercarse o comunicarse con Yamila Reyna durante seis meses.

A estas medidas se suma la obligación de participar en un programa terapéutico de control de impulsos durante dos años, tratamiento que deberá realizar en una clínica de Santiago.

El monitoreo electrónico estará a cargo de Gendarmería, organismo responsable de verificar el cumplimiento de las restricciones de desplazamiento y comunicar al tribunal cualquier eventual incumplimiento.

Durante la audiencia, el cantante reconoció su responsabilidad por los hechos y ofreció disculpas públicas a su expareja.