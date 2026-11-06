Diputados piden al CDE querellarse y demandar a exejecutivos de Codelco por inflar cifras de producción

Un grupo de 16 diputados solicitó oficiar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que informe si está investigando el alza artificial de las cifras de producción de Codelco y si ha presentado acciones judiciales contra gerentes, exgerentes y demás responsables. En caso de que no lo haya hecho, los parlamentarios le piden iniciar acciones civiles y penales para resguardar el patrimonio fiscal.

La solicitud, fechada este viernes 6 de noviembre, lleva la firma de 16 parlamentarios, en su mayoría de Renovación Nacional, entre ellos los diputados Diego Schalper, Francisco Orrego y Ximena Ossandón.

El documento recoge lo informado en la junta extraordinaria de accionistas de Codelco del 5 de noviembre, a la que asistieron los ministros de Hacienda y de Economía y Minería en representación del Presidente de la República.

Según los diputados, en esa instancia la empresa informó que las cifras de producción de 2024 y 2025 se inflaron en 42.100 toneladas de cobre fino, de las cuales 24.000 corresponden a 2024 y 18.100 a 2025, según antecedentes preliminares.

El impacto de las cifras infladas en Codelco

De acuerdo con la solicitud, la duplicación de producción abultó los inventarios en unas 17.000 toneladas, lo que obligaría a la cuprífera a reconocer una pérdida contable de entre US$ 120 millones y US$ 140 millones. Además, las cifras infladas alteraron los bonos pagados a un grupo de trabajadores, que la compañía buscará recuperar, y el 29 de octubre fueron desvinculados ocho ejecutivos.

Los parlamentarios advierten que, si bien el caso es investigado por el Ministerio Público, que ya realizó allanamientos a domicilios de gerentes y exgerentes, y que hay auditorías en curso de KPMG, EY y la Contraloría, esto “no sustituye ni excluye el ejercicio de las acciones destinadas a obtener la reparación del daño patrimonial causado al Estado”.

Según los diputados, la eventual inacción del CDE implicaría que el costo de estas conductas sea asumido íntegramente por el Fisco “y, en definitiva, por todos los chilenos”, mientras que los responsables no responderían con su patrimonio. Por ello, piden al organismo adoptar medidas cautelares para asegurar la efectividad de las acciones judiciales.

Las consultas de los diputados al CDE

En total, la solicitud plantea diez consultas al CDE. Entre ellas, si se ha querellado en la investigación penal, si evalúa demandas de indemnización contra ejecutivos, directores o auditores externos, y a cuánto asciende el perjuicio al patrimonio fiscal. También preguntan si ha evaluado acciones para recuperar los bonos pagados con cifras infladas y la eventual responsabilidad por entregar información falsa al mercado, ya que Codelco emite bonos y está fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Uno de los firmantes, el diputado Daniel Valenzuela (IND-RN), reunió esta semana las 62 firmas necesarias para solicitar una nueva comisión especial investigadora sobre la gestión de Codelco. Esa instancia se suma a otra comisión de la Cámara, que concluyó que hubo una “presión efectiva” de la antigua plana mayor de la empresa para mejorar el cierre productivo de 2025.

No es la primera vez que el CDE actúa en un caso vinculado a la cuprífera. En abril de 2024, el organismo presentó una querella por fraude al Fisco en el denominado caso Seguros, que involucró pérdidas para la estatal.