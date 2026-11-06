Ministro Quiroz tras despacho del Presupuesto 2027: “Vamos muy bien encaminados en un diálogo que valoramos como muy positivo”

La Comisión Especial Mixta de Presupuestos despachó a la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, tras aprobar el articulado y casi la totalidad de las partidas. Así, la iniciativa continuará su discusión y votación en el marco de su primer trámite constitucional.

Tras la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el resultado: “Se han aprobado prácticamente todas las partidas. Estamos muy conformes con lo que viene ahora, que es la etapa de la Cámara. Ha sido un trabajo en el que también hemos recibido distintas opiniones. Ha habido algunos ajustes en el camino y vamos muy bien encaminados en un diálogo que valoramos como muy positivo”.

Según Hacienda, desde el ingreso del proyecto, el Ejecutivo mantuvo conversaciones con parlamentarios de distintos sectores, gobernadores regionales y autoridades de otros organismos del Estado, con el fin de identificar prioridades comunes y acercar posiciones.

Durante la discusión, la cartera recogió observaciones de las subcomisiones y presentó indicaciones para incorporar al proyecto los acuerdos alcanzados.

Presupuesto de gobiernos regionales aumenta a US$ 1.856 millones

Uno de los principales resultados de esta etapa fue la aprobación unánime del presupuesto de los gobiernos regionales para 2027, que Hacienda consensuó con los gobernadores y con senadores de oficialismo y oposición.

El acuerdo fija un marco de unos US$ 1.856 millones para el funcionamiento y la inversión de las regiones, US$ 97 millones más que lo contemplado en el proyecto original.

La propuesta mantiene los recursos que el proyecto destinaba al funcionamiento de los gobiernos regionales y suma recursos para inversión. Además, les entrega más margen para decidir cómo usar su presupuesto y les permite registrar gastos de funcionamiento e inversión desde enero, mientras completan los trámites para abrir sus presupuestos.

Seguridad, niñez y reactivación económica entre las prioridades

Respecto de las prioridades del proyecto, Quiroz explicó: “Este es un presupuesto de ajuste moderado, con un crecimiento moderado del gasto, que se atreve a poner ciertos énfasis y a hacer reasignaciones importantes. Énfasis en seguridad, niñez y en reactivación económica, empleo y obras públicas”.

Según el Ministerio de Hacienda, estas prioridades se enmarcan en la trayectoria de consolidación fiscal del Gobierno, es decir, en el plan para reducir gradualmente el déficit de las cuentas públicas.

El ministro agradeció el trabajo del presidente de la Comisión Especial Mixta, el senador Javier Macaya (UDI), de quienes presidieron las subcomisiones y de los equipos técnicos de la Dirección de Presupuestos y del Congreso.

Hacienda indicó que, en la discusión en la Sala de la Cámara, seguirá trabajando con las distintas bancadas para avanzar en un presupuesto que responda a las principales necesidades del país con responsabilidad fiscal.