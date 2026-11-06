Diputados UDI piden al Sernatur adelantar el inicio de la temporada estival ante pronóstico de altas temperaturas

Los diputados de la UDI Hotuiti Teao, Ximena Naranjo y Marco Antonio Sulantay solicitaron al Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) evaluar la posibilidad de adelantar el inicio de la temporada de verano en la zona centro-norte del país, debido a las altas temperaturas pronosticadas durante las próximas semanas a raíz del fenómeno de El Niño.

Junto con la petición, recordaron que el gremio hotelero de Iquique, por ejemplo, adelantó la temporada estival luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) proyectara tempraturas sobre lo normal entre Arica y Valparaíso a partir de noviembre.

En esa línea, los gremialistas plantearon que, para que los comercios relacionados al turismo puedan aprovechar las condiciones climáticas previstas, el Sernatur pueda adoptar medidas para incentivar la llegada de turistas nacionales y extranjeros a la zona centro-norte de Chile. Una de ellas, según dijeron, puede ser adelantar las campañas publicitarias y de promoción.

“Si las condiciones climáticas permiten anticipar la llegada de turistas, no tenemos por qué esperar hasta diciembre o enero para comenzar la temporada estival. Hay miles de familias, emprendedores y pequeñas empresas que viven del turismo y que podrían beneficiarse de una mayor activación desde ahora”, argumentaron los gremialistas.

A su juicio, adelantar el inicio de la temporada estival podría contribuir a potenciar el arribo de turistas extranjeros.

Y agregaron que se deben adoptar “todos los resguardos necesarios frente a las altas temperaturas que se proyectan en el país, pero también tenemos que ser capaces de aprovechar esta oportunidad para impulsar una actividad económica muy importante, la que además puede ayudar a generar más empleo en medio de la crisis que enfrentamos”.

“No podemos esperar hasta fines de este año o a comienzos de 2027 para recién implementar las medidas y los programas que están contemplados, porque estaríamos perdiendo dos meses en los que perfectamente podríamos haber atraído a más turistas y generado mayores oportunidades”, profundizaron.