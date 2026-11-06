Kast reaparece junto a Rabat tras regresar a Chile y entrega señal de respaldo en medio de crisis por rebajas de penas

El Presidente José Antonio Kast protagonizó este viernes su primera aparición pública junto al ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras regresar a Chile de su gira por Europa, en medio de la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

El Mandatario se mostró acompañado por el secretario de Estado y la primera dama, María Pía Adriasola, antes de participar en una reunión extraordinaria del comité político en el Palacio de La Moneda.

La aparición conjunta fue interpretada como una nueva señal de respaldo a Rabat, cuya continuidad en el gabinete ha sido cuestionada tanto por la oposición como por sectores del oficialismo.

En la instancia, Kast no respondió preguntas de la prensa y se limitó a trasladarse junto al ministro hacia el encuentro.

La escena se produjo después de que el Presidente defendiera públicamente al titular de Justicia durante su gira por Europa, pese a los cuestionamientos por la firma de decretos que permitieron rebajar penas a condenados por delitos sexuales contra menores.

En sus declaraciones anteriores, Kast aseguró que “la responsabilidad política, no de derecho, la asumí yo, porque soy el Presidente de la República”.

El jefe de Estado también emplazó a la oposición a concretar la acusación constitucional anunciada contra Rabat, en lugar de mantener los cuestionamientos a su permanencia en el cargo.

“Que la presenten y que se vote”, sostuvo el Mandatario, quien ha insistido en mantener su confianza en el ministro.