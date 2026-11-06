“La gradualidad propuesta por Hacienda es un retroceso”: Fiscal nacional advierte por Presupuesto 2027 y asegura que recortes “significan más posibilidad de impunidad a delincuentes”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la situación del Ministerio Público en medio de la tramitación del Presupuesto 2027 en el Congreso.

En conversación con Radio Universo, el jefe de la Fiscalía fue consultado sobre si faltan recursos para que la institución pueda investigar con total libertad.

Sobre este punto, Valencia sostuvo que “la gradualidad que ha propuesto Hacienda es un retroceso. En lugar de avanzar, como veníamos, resulta que ahora retrocedemos“.

“Porque, aunque se considera la Ley de Presupuesto esta ampliación en número, en cantidad de personas, se pretende que en el caso de la Supraterritorial, en lugar de entrar en enero o en abril, dos tercios de esos nuevos fiscales entraría en diciembre“, explicó.

Del mismo modo, apuntó que “en los hechos significa que una gradualidad de dos años que acabas de aprobar recién, la transformas en una gradualidad de tres. Entonces, en lugar de avanzar, estamos tratando de contener de nuevo otro retroceso“.

“Hemos estado conversando con Hacienda y esperamos, tal como ellos han planteado, que estas diferencias respecto a la forma como se implementa esa gradualidad prevista en la Ley, que pudiera repararse y contar con los fiscales que necesitamos en los lugares donde estamos con necesidades de personal. Estamos retrocediendo. Lo único que estamos haciendo es reducir el retroceso. Esta gradualidad que estaba prevista, además la dilatan. Es difícil de entender“, subrayó.

Posteriormente, se le preguntó si los recortes representan un mayor riesgo para impunidad, ante lo cual replicó que “si. Estos recortes significan más posibilidad de impunidad a los delincuentes. En términos sencillos, con menos fiscales, si quisiéramos ir con más causas de delitos sexuales graves a juicio oral, tengo que ir a abreviado. Es decir, tengo que pedir penas más bajas porque no tengo suficientes fiscales”.

“Es así, menos recursos es más impunidad“, sentenció.