Movilh y Fundación Iguales critican dichos de Patricia Maldonado sobre niños trans en programa televisivo: Se denunciará ante el CNTV

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y la Fundación Iguales condenaron las declaraciones de Patricia Maldonado en un programa de televisión abierta.

En Vértigo de Canal 13, la animadora habló sobre las personas y niños trans y comentó que en Chile se habría intentado “hormonizar” a menores de 5 años. Esto fue desmentido por ambas agrupaciones.

Maldonado opinó que “una minoría no me va a obligar a decirle mujer a una persona que es hombre biológicamente” y que las personas pueden sentirse “como quieran”, pero “lo que yo voy a pelear es que tú trates de confundir a los niños y a los adolescentes; con nuestros niños no se juega. Hoy día hay una confusión enorme; está esto como una moda, de repente te encuentras con niños que quieren ser esto y después cambian de opinión”.

“Fíjate que a los niños querían hormonizarlos en Chile. No te olvides de 5 años; de 4 o 5 años había que hormonizarlos. Un niño de 5 años no puede fumar, no puede tomar alcohol, no puede tomar, no puede manejar (…) vuelvo a repetir, los mayores que hagan lo que quieran, si se perciben como lo que sea, da lo mismo, no es tu problema, no es tu plata, es su vida. Pero no toques a los jóvenes o a los niños”, agregó.

Frente a ello, desde el Movilh calificaron las declaraciones como “transfóbicas”, además de “prejuiciosas, irresponsables y carentes de sustento”.

El encargado de DD. HH. del Movilh, Ramón Gómez, apuntó a que Maldonado “intenta presentar los derechos de las personas trans como una amenaza para la infancia, instalando una falsa oposición entre la protección de niños, niñas y adolescentes y el reconocimiento de la dignidad de las personas trans. Los derechos de unos no vulneran los derechos de otros. Nadie pierde garantías porque se respete la identidad de género de otra persona”.

Además, indicó que es grave que “se invoque reiteradamente a los niños como argumento para negar derechos, mientras se difunden falsedades sobre su atención de salud”.

“No existe una práctica médica consistente en hormonizar a niños de cuatro o cinco años por expresar una identidad de género. Los tratamientos médicos, cuando corresponden, se evalúan individualmente, de acuerdo con criterios clínicos, la etapa de desarrollo y el bienestar de cada paciente. Confundir deliberadamente estos procesos con una supuesta hormonización masiva de niños pequeños es falso, una desinformación interesada”, añadió.

Por su parte, la Fundación Iguales dijo que denunciará ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) las declaraciones.

La directora ejecutiva de Iguales, María José Cumplido, aseveró que “Patricia Maldonado puede opinar lo que quiera. Lo que no puede es instalar datos falsos sobre niñas, niños y adolescentes trans en la televisión abierta, y Canal 13 no puede mirar para el lado”.

Patricia Maldonado dijo en Vértigo que en Chile se quiso hormonizar a niños de 4 y 5 años. Esto es FALSO. No existe ningún plan que lo haga y no mostró evidencia. Canal 13 le dio micrófono. Vamos al CNTV a denunciar la desinformación. https://t.co/nLcDl9jpmR — Fundación Iguales (@IgualesChile) November 6, 2026

En Chile rige la Ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. A través de ella se regulan los procedimientos para acceder a la rectificación de la partida de una persona respecto a su nombre y sexo.

Dicho derecho “también puede ser ejercido por menores de 18 años y mayores de 14 años a través de sus representantes legales, siendo competente el tribunal de familia del domicilio del solicitante”, explican desde la Biblioteca del Congreso Nacional.