Murió el director de cine chileno Sebastián Lelio, ganador del Oscar por “Una mujer fantástica”

Este viernes se informó sobre la muerte del director de cine Sebastián Lelio a los 52 años.

Fuentes cercanas a CNN Chile confirmaron que el director fue hallado en su casa en Las Condes.

La Fiscalía Oriente informó que el fiscal jefe de Flagrancia, Jorge Reyes, se dirige hacia el domicilio para instruir diligencias investigativas.

En un comunicado publicado en Instagram, la esposa de Lelio, Amalia Kassai, confirmó su fallecimiento: “Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros”.

“Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia. Como familia pedimos respecto a la intimidad y consideración en estos difíciles momentos”, señala el escrito firmado por la familia Lelio Kassai y la familia Campos Watt”.

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Lelio fue uno de los cineastas chilenos de mayor reconocimiento internacional y construyó una trayectoria marcada por historias sobre la identidad, la libertad, las relaciones humanas y las tensiones sociales.

Nacido el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina, y criado en Chile, inició su carrera cinematográfica con La sagrada familia (2006). Posteriormente, dirigió Navidad (2009), El año del tigre (2011) y Gloria (2013), película protagonizada por Paulina García que obtuvo importantes reconocimientos internacionales, incluido el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín.

Su consagración llegó con Una mujer fantástica (2017), protagonizada por Daniela Vega. La cinta, que aborda la discriminación y la lucha por la dignidad de una mujer trans, obtuvo el Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 2018, convirtiéndose en el primer largometraje chileno en conseguir ese galardón.

Su filmografía también incluye las producciones internacionales Disobedience (2017), con Rachel Weisz y Rachel McAdams; Gloria Bell (2018), protagonizada por Julianne Moore; y El prodigio (2022), con Florence Pugh. En 2025 estrenó La ola, un musical inspirado en las movilizaciones feministas que tuvieron lugar en las universidades chilenas durante 2018.

Durante las últimas semanas se dio a conocer que Lelio estaba trabajando en la grabación de la nueva cinta Poeta Chileno, basada en la novela homónima del escritor Alejandro Zambra.