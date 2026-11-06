CNN Chile y CBA Board estrenan El Viaje del Líder, un espacio para conocer las historias detrás de grandes decisiones empresariales

CNN Chile y CBA Board estrenaron El Viaje del Líder, un nuevo espacio de entrevistas que forma parte de Agenda Económica PM y que busca acercar las experiencias de destacados líderes empresariales a quienes enfrentan sus propios desafíos de crecimiento y gestión.

Conducido por Pablo Riccheri, presidente y CEO de CBA Board, y Sebastián Aguirre, conductor de Agenda Económica y editor de Economía de CNN Chile, el programa invita a líderes de distintas industrias a repasar sus trayectorias, compartir sus experiencias y reflexionar sobre las decisiones que han marcado el desarrollo de sus organizaciones.

El proyecto nació hace menos de un año como un podcast de CBA Board y hoy llega a la televisión a través de esta alianza con CNN Chile, ampliando su alcance y llevando estas historias a una nueva audiencia.

La iniciativa busca que los aprendizajes de quienes ya han recorrido un camino en el mundo empresarial puedan servir de referencia a nuevas generaciones de ejecutivos y emprendedores. “Startups que están escalando o algún dueño de una empresa que quiere transitar de la gerencia general a un directorio”, explicó Pablo Riccheri, quien destacó que el propósito es que estas historias reales generen impacto y se traduzcan en “acciones concretas”.

Para Sebastián Aguirre, el estreno representa un hito para el espacio televisivo: “Queda clavado en la historia de Agenda Económica”. El periodista destacó que se trata de “una alianza de CNN Chile con CBA Board, una organización que busca precisamente explorar los caminos que están llevando adelante los grandes líderes en nuestro país y en nuestra región, en un momento sumamente desafiante para las empresas”.

El próximo invitado de El Viaje del Líder será Daniel Daccarett, cofundador de Emprende Tu Mente, corporación chilena sin fines de lucro que conecta a emprendedores y startups con grandes empresas, inversionistas, mentores y el sector público.

El Viaje del Líder se emite todos los martes a las 19:30 horas por la señal de CNN Chile, como parte de Agenda Económica PM, con el apoyo de Apprecio, Omnix, Nursoft, Gesintel y Ackermann.

Sobre CBA Board. Es la comunidad de altos ejecutivos más conectada de Iberoamérica, con presencia en 10 países. Reúne a CEOs, fundadores y miembros de directorios en espacios de intercambio de experiencias y aprendizaje entre pares. A través de sus Peer Advisory Boards, promueve la inteligencia colectiva y las conversaciones estratégicas como herramientas para fortalecer la toma de decisiones y el crecimiento de las organizaciones.