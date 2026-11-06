Caso gomitas con THC: Trabajador que regaló dulces en el aeropuerto queda con arresto domiciliario total

Este viernes, el 1.º Juzgado de Garantía de Santiago estableció que el trabajador que regaló gomitas con THC a sus compañeros en el Aeropuerto de Santiago deberá cumplir las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

El hecho ocurrió el pasado 3 de noviembre, donde un sujeto que prestaba servicios en el terminal aéreo capitalino regaló, según la información policial y de Fiscalía, “gomitas con alto contenido de THC” a siete compañeros.

Tras su consumo, los afectados mostraron síntomas como mareos y vómitos. Uno de los compañeros permanece en coma inducido en el Hospital Félix Bulnes.

De acuerdo con la información de fiscalía recabada por La Tercera, el imputado habría adquirido las golosinas en un grow shop y las llevó desde su domicilio para distribuirlas en su entorno laboral. No obstante, la abogada defensora del imputado, María Eugenia Pérez, entregó una versión distinta que el trabajador sostiene.

“Él trabaja en la bodega donde se mueve la maleta; esa maleta cayó al suelo, él recogió gomitas efectivamente, compartió con sus compañeros gomitas y pasó lo que ustedes todos ya públicamente saben, pero él no lo hizo con intención”, sostuvo Pérez.

La resolución del tribunal

Pese a que la Fiscalía Metropolitana Occidente solicitó ampliar el plazo de detención para recabar más antecedentes sobre estas golosinas, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado mientras se desarrollaba la formalización.

Ante la resolución, el fiscal (s) Gleys Fernández apeló afirmando que “el Ministerio Público entiende que nos enfrentamos a ocho delitos, dos de ellos de la ley 20.000 y seis de ellos por cuasidelitos de lesiones menos graves y lesiones graves”, sostuvo.

“Hasta el momento solamente tenemos las pruebas respectivas que son indiciarias a THC, sin perjuicio, van a ser objeto de pericias por el Instituto de Salud Pública”, añadió respecto a la droga encontrada en las gomitas.