Ministerio de las Culturas despide al cineasta Sebastián Lelio: “Marcó un hito en la historia de nuestra cinematografía”

El Ministerio de las Culturas lamentó el fallecimiento del destacado director Sebastián Lelio, cuya muerte se confirmó este viernes a los 52 años.

“Como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, lamentamos profundamente el fallecimiento de Sebastián Lelio Watt (1974-2026), destacado director, guionista y productor chileno”, señaló el comunicado.

En esa línea, destacaron la carrera del cineasta chileno, quien fue el primer director chileno en obtener en 2018 el Óscar a la mejor película de habla no inglesa con su filme “Una mujer fantástica” (2017), protagonizada por Daniela Vega.

“A lo largo de su trayectoria, con películas como “Gloria” y “Una mujer fantástica”, esta última el primer largometraje chileno en ganar el Óscar, llevó el cine chileno a escenarios internacionales y marcó un hito en la historia de nuestra cinematografía”, remarcó la cartera.

“Su mirada sensible y su obra permanecerán como parte del legado cultural de nuestro país. Enviamos un abrazo a su familia, sus cercanos y a toda la comunidad audiovisual”, añadieron.

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El director se consolidó como un referente del cine chileno tras ser reconocido en distintos festivales internacionales.

Fue con “Gloria” (2013), filme protagonizado por Paulina García, donde su carrera empezó a destacar a nivel mundial. La película recibió importantes galardones en el extranjero, como el Oso de Plata a la mejor actriz en Berlín.

Tras ello, su filme “Una mujer fantástica” (2017) se convirtió en la segunda producción chilena en obtener un premio de la Academia.

También dirigió a grandes estrellas en cintas como “Disobedience” (2017), junto a Rachel Weisz y Rachel McAdams; “Gloria Bell” (2018), con Julianne Moore, y “El prodigio” (2022), de la mano de Florence Pugh.