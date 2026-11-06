“No es ninguna solución”: Confederación de Dueños de Camiones rechaza sumarse al paro nacional convocado por gremios transportistas

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) rechazó este viernes adherirse a la movilización nacional convocada para el próximo martes 10 de noviembre por diversos gremios transportistas ante el alza en el precio de los combustibles.

Cabe recordar que la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte llamó a un paro nacional a través de un comunicado, debido a que acusan un “alza desmedida del diésel” y una “nula voluntad de las grandes empresas para reajustar las tarifas de flete acorde a la realidad de los costos actuales”.

De esta forma, solicitaron a las autoridades y al sector privado “la apertura inmediata de canales formales de diálogo con soluciones concretas que regulen el impacto del diésel y garanticen un trato justo por parte de los generadores de carga”.

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No obstante, desde la CNDC descartaron sumarse a la convocatoria: “Nuestro gremio, constituido en todas las regiones del país, no ha hecho ni participa de ninguna convocatoria a paro del transporte terrestre“, sostuvieron.

Asimismo, señalaron que la confederación ha trabajado “en todas las instancias válidas y legítimas para resolver el gran dolor que sufren miles de transportistas de carga de nuestra patria, que es el alza sucesiva de los precios de los combustibles”.

“Entendemos que muchas pymes del transporte pasan malos momentos por esta causa, pero la CNDC no está por acciones que involucren más perjuicios a la actividad“, añadieron.

En esa línea, afirmaron que han planteado a las autoridades medidas para solucionar la situación que atraviesa el sector, pero remarcaron que “un paro del transporte de carga solo puede añadir otro elemento negativo en este contexto. Por tanto, no es ninguna solución, no es un aporte“.