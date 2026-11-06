“Para que el cuidado de sus familias no signifique descuidar su propia alimentación”: El programa de Agrosuper que asiste a más de 800 cuidadoras de Teletón

Las cifras oficiales exponen una realidad de entrega absoluta y, muchas veces, de postergación personal: el 93% de quienes cuidan a los pacientes de los institutos Teletón son mujeres y el 71% son sus propias madres. Con un promedio de 14 horas diarias dedicadas a esta labor, un proceso de escucha activa detectó que la nutrición de estas mujeres suele quedar relegada al último lugar de sus prioridades diarias.

En el marco de las actividades y el contexto de la Teletón, la empresa Agrosuper y su marca Super Pollo activaron una intervención a nivel nacional a través de su programa Comer Mejor. La iniciativa, que arrancó el primer semestre beneficiando a 400 personas en siete sedes, hoy se imparte en 14 centros del país, capacitando mediante talleres a más de 800 cuidadoras con herramientas prácticas para equilibrar sus dietas frente a la escasez de tiempo.

Isidora Pierattini, nutricionista de Agrosuper, subraya la urgencia de atender a quienes sostienen la estructura diaria de los pacientes. “Las cuidadoras de Teletón cumplen un rol indispensable en sus hogares, y su alimentación también es muy importante. Por eso, a través de este programa y junto a Super Pollo, las estamos acompañando con herramientas prácticas y nutritivas para que el cuidado de sus familias no signifique descuidar su propia alimentación”, afirma la profesional.

El foco de los talleres no está puesto en regímenes restrictivos, sino en la eficiencia frente a las rutinas domésticas de alta exigencia. En ese sentido, Pierattini explica que durante las sesiones las asistentes revisan “ideas concretas de cómo incorporar proteínas de forma simple, organizar preparaciones rápidas y lograr comidas equilibradas sin que eso signifique más tiempo en la cocina”.

Para los impulsores, la rápida expansión y cobertura del proyecto evidencia una necesidad latente en el entorno de la rehabilitación infantil. El hecho de alcanzar a esta cantidad de participantes este año representa un hito que, según asegura la nutricionista, “nos alegra, pero ante todo nos recuerda la enorme responsabilidad de acompañarlas, porque ellas sostienen la rehabilitación día a día y nuestro rol es simplemente acercarles opciones sencillas para que no se posterguen”.