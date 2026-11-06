Bolsas asiáticas se desploman: Kospi y Nikkei caen cerca de 6% tras el derrumbe de las tecnológicas en Wall Street

Las principales bolsas de Asia cerraron con fuertes caídas este viernes, lideradas por Corea del Sur y Japón, luego del desplome de las acciones tecnológicas en Wall Street.

El Kospi surcoreano retrocedió 6,02%, hasta los 5.059,69 puntos, mientras que el Nikkei 225 japonés cayó 5,96%, hasta los 57.434,77 puntos.

La caída se produjo un día después de que el Nasdaq se desplomara 5,5% y el índice de semiconductores de Estados Unidos retrocediera 12,2%, en medio de las dudas sobre la rentabilidad de las millonarias inversiones en inteligencia artificial y el temor a mayores exigencias regulatorias para las tecnológicas, tras el triunfo demócrata en el Congreso estadounidense.

NEGOCIOS El Kospi se hunde 10,4% y el Nikkei 8,8% en tres sesiones, mientras las bolsas chinas resisten Kospi Corea del Sur −10,43% en tres sesiones Mié 4 +0,62% Jue 5 −5,28% Vie 6 −6,02% 5.800 5.600 5.400 5.200 5.000 4.800 Cierre mar 3: 5.648,79 Mié 4 Jue 5 Vie 6 Nikkei 225 Japón −8,81% en tres sesiones Mié 4 −1,27% Jue 5 −1,79% Vie 6 −5,96% 64.000 62.000 60.000 58.000 56.000 Cierre mar 3: 62.987,00 Mié 4 Jue 5 Vie 6 Hang Seng Hong Kong +4,06% en tres sesiones Mié 4 +1,67% Jue 5 +3,67% Vie 6 −1,27% 25.000 24.500 24.000 23.500 23.000 Cierre mar 3: 23.525,97 Mié 4 Jue 5 Vie 6 CSI 300 China +1,13% en tres sesiones Mié 4 +2,31% Jue 5 +0,29% Vie 6 −1,44% 4.150 4.100 4.050 4.000 3.950 Cierre mar 3: 4.008,87 Mié 4 Jue 5 Vie 6 Fuente: Investing.com. Elaboración: CNN Chile.

Corea del Sur registra dos jornadas consecutivas de fuertes pérdidas

En Corea del Sur, cuyo mercado depende en gran medida de los fabricantes de chips, el Kospi anotó su segunda jornada consecutiva con pérdidas superiores al 5%, luego de caer 5,28% el jueves. Entre los papeles más golpeados estuvieron SK Hynix, que se desplomó 10,44%, y Samsung Electronics, que retrocedió 6,35%. Ambas compañías son de los principales proveedores de chips de memoria para los centros de datos de inteligencia artificial.

Con este resultado, el índice surcoreano acumula una caída de 11,71% en la semana y de 44,5% desde su máximo histórico de 9.114,55 puntos, alcanzado el 22 de junio. Aun así, en lo que va de 2026 mantiene un alza de 20,1%.

En Japón, el Nikkei acumula una baja de 7,64% en las dos últimas sesiones y de 9,25% en la semana. En el año, el índice todavía avanza 14,1%.

Bolsas chinas moderan las caídas y cierran la semana con ganancias

En China, las caídas fueron más moderadas. El STAR 50, que agrupa a las principales empresas tecnológicas de la bolsa de Shanghái, cayó 2,60%, hasta los 1.253,20 puntos, mientras que el CSI 300, que reúne a las mayores empresas de las bolsas de Shanghái y Shenzhen, retrocedió 1,44%, hasta los 4.054,28 puntos. En Hong Kong, el Hang Seng bajó 1,27%, hasta los 24.481,86 puntos.

A diferencia de Corea del Sur y Japón, los índices chinos cerraron la semana con alzas. El STAR 50 sube 7,96% en las últimas cinco sesiones, el Hang Seng 5,10% y el CSI 300 1,73%. El índice tecnológico chino se recuperó desde los 1.151,28 puntos del lunes 3 de noviembre, su menor nivel en meses, aunque todavía acumula una caída de 43,2% desde los 2.207,86 puntos del 30 de junio.

En el año, sin embargo, los mercados chinos muestran un desempeño más débil que el resto de la región. El CSI 300 cae 12,4% en 2026 y el Hang Seng retrocede 4,5%.