“Cambia por completo nuestra forma de trabajar”: La innovación 3D de CATA y Agrosuper que reduce el error logístico a menos del 1%

Un algoritmo de reconstrucción tridimensional está redefiniendo los estándares logísticos en la agroindustria nacional. Se trata de “Frames”, una solución tecnológica desarrollada conjuntamente por Agrosuper y el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA). La innovación, basada en fotogrametría 3D, tiene un objetivo claro y ambicioso: estimar en tiempo real el volumen y la masa de las materias primas almacenadas a granel, logrando minimizar los márgenes de error a cifras inferiores al 1% en comparación a los antiguos métodos de medición.

Actualmente operando bajo un plan piloto en la planta de alimentos para animales ubicada en Casablanca, el sistema destaca por su carácter no invasivo frente a la rutina industrial. Consuelo Sotomayor, líder de Investigación Aplicada de la compañía, aborda los alcances de la herramienta y explica que “este avance tecnológico permite calcular el volumen y la masa de los granos sin requerir contacto físico con el material, sin necesidad de partes móviles y sin interrumpir en ningún momento el ciclo operativo continuo de la instalación”.

Para lograr esa precisión técnica sin alterar las operaciones de las bodegas, la iniciativa se apoya en componentes ópticos de monitoreo permanente. “¿Cómo funciona? Mediante fotogrametría de superficie, utilizando cámaras fijas instaladas al interior de las bodegas. A través de un algoritmo de reconstrucción tridimensional, las imágenes capturadas se transforman instantáneamente en modelos 3D de alta precisión”, relata Sotomayor respecto a la ingeniería del proyecto.

Más allá del hito tecnológico, el despliegue operativo de “Frames” resuelve un nudo crítico en el almacenamiento a granel: la trazabilidad y la eficiencia en la gestión de inventarios de materias como la soya. Al guardar un registro constante de cómo se llenan y vacían las estructuras, la tecnología entrega información clave para anticiparse a los escenarios de abastecimiento, optimizando drásticamente la logística respectiva asociada a su transporte, distribución y la consecuente disminución de pérdidas materiales.

Las implicancias de este salto técnico suponen un cambio de paradigma para la planificación interna de la planta. “Tener este historial de datos cambia por completo nuestra forma de trabajar. Ahora existe mayor precisión al momento de planificar, asegurando el stock correspondiente en la instalación”, manifiesta Sotomayor sobre los resultados directos de la adopción del monitoreo 3D.

La génesis de este avance se enmarca en el Programa Explora III, una instancia corporativa impulsada desde 2025 para conectar innovaciones científicas con las urgencias operacionales del holding. Gracias a este puente entre la industria y la ciencia, ya se han financiado más de veinte proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D), cimentando las bases para que el exitoso piloto de Casablanca sea replicado prontamente en las otras cinco instalaciones de la misma naturaleza que posee la empresa a nivel nacional.