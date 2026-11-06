Bolsa de Santiago repunta tras la caída del jueves: MSCI IPSA avanza hasta sobre los 10.500 puntos y el retail lidera las alzas

La Bolsa de Santiago cerró al alza este viernes. El MSCI IPSA, el principal índice bursátil del país, avanzó 0,68%, equivalente a 71,29 puntos, y terminó la jornada en los 10.536,54 puntos.

Con este resultado, el índice recuperó parte de la caída de 1,52% que había anotado el jueves y cerró la semana con un alza acumulada de 2,75%, desde los 10.254,15 puntos del viernes 30 de octubre. Fue una semana de fuerte volatilidad, marcada por las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, el desplome del petróleo y la publicación de la minuta del Banco Central, en la que el Consejo evaluó subir la tasa de política monetaria.

De las 30 acciones que componen el MSCI IPSA, 23 terminaron al alza, seis a la baja y una sin variación. Las mayores ganancias fueron para el sector retail y de centros comerciales. Cencosud lideró las alzas con un avance de 4,15%, seguida de Parque Arauco, que subió 4,02%, Ripley, con 2,61%, y Cencosud Shopping, con 2,53%.

Cencosud lideró las ganancias tras publicar sus resultados

El repunte de Cencosud se produjo el mismo día en que la compañía publicó sus resultados del tercer trimestre. El holding de retail informó ingresos por unos US$ 4.644 millones, un alza de 9,2% frente al mismo período de 2025, y una utilidad de US$ 54 millones, lo que representa un aumento de 477,9%, aunque su EBITDA ajustado cayó 5,2%.

En el sector de centros comerciales, Mallplaza subió 1% y fue la tercera acción más transada de la jornada, con montos por $13.689 millones. La operadora de centros comerciales informó este jueves que la clasificadora Humphreys elevó la calificación de sus bonos a “AAA”, la más alta de su escala, en su tercera mejora crediticia de 2026.

SalfaCorp, en tanto, avanzó 2,26%, días después de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobara sin condiciones su asociación con el Grupo Angelini para desarrollar residencias para adultos mayores.

Latam Airlines, por su parte, subió 1,87% y fue la acción más transada del día, con montos por $28.734 millones. La aerolínea informó esta semana una utilidad de US$ 441 millones en el tercer trimestre, un alza de 16,3% frente al mismo período de 2025, aunque recortó su proyección de EBITDA para 2026 por el alza del combustible.

En el lado contrario, la mayor caída fue para Entel, que retrocedió 2,11%. La siguieron Embotelladora Andina, con una baja de 1,80%, y CMPC, que cayó 1,01%. Quiñenco y Engie Energía Chile también terminaron en rojo, con descensos de 0,50% y 0,37%, respectivamente.

Pese al repunte de la semana, el MSCI IPSA acumula una caída de 5,62% en el último mes y retrocede 0,15% en lo que va de 2026, aún lejos del máximo de 11.627,58 puntos.