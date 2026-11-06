Chips lideran el rebote en Wall Street: AMD sube 11% e Intel casi 8%, mientras el Dow Jones cae 0,46%

Las bolsas de Estados Unidos cerraron con resultados mixtos este viernes. El Nasdaq Composite, de fuerte componente tecnológico, avanzó 1,09%, hasta los 24.579,43 puntos, y el S&P 500 subió 0,32%, hasta los 7.376,92 puntos. El Dow Jones, en cambio, retrocedió 0,46% y cerró en los 51.286,27 puntos.

El alza de este viernes se dio tras una de las peores jornadas del año para Wall Street. El jueves, el Nasdaq Composite se desplomó 5,52% y el S&P 500 cayó 4,36%, en medio de una venta masiva de acciones de chips y de inteligencia artificial, por las dudas sobre la rentabilidad de las millonarias inversiones en esa tecnología y el temor a mayores exigencias regulatorias para la construcción de centros de datos tras el triunfo demócrata en el Congreso.

Pese al rebote, los principales índices cerraron la semana con pérdidas. El S&P 500 retrocedió 2,68%, en su peor semana desde junio, mientras que el Nasdaq Composite acumuló una caída de 3,37% y el Dow Jones bajó 0,93%.

Fabricantes de chips lideraron el rebote de Wall Street

Los fabricantes de chips lideraron la recuperación de este viernes. AMD se disparó 11,04%, luego de hundirse cerca de 17% el jueves, mientras que Intel avanzó 7,71% y Micron 5,12%. Nvidia subió 2,78% y CoreWeave, dedicada a la infraestructura para la inteligencia artificial, ganó 6,28%.

Tesla también tuvo una buena jornada, con un alza de 4,23%, luego de que Elon Musk anunciara que la producción del Cybertruck terminará hacia mediados de 2027 para dar paso al Cybercab, su vehículo autónomo.

En contraste, otras grandes tecnológicas cerraron a la baja. Microsoft cayó 0,99%, Apple 0,52% y Amazon 0,35%. Entre las acciones del Dow Jones, también retrocedieron JPMorgan, con una baja de 0,84%, y Lockheed Martin, que cayó 1,58%.

Empleo en Estados Unidos y expectativas sobre la Reserva Federal

En el plano económico, el Departamento de Trabajo informó que la economía estadounidense creó 165.000 puestos de trabajo en octubre, muy por sobre lo que esperaba el mercado, mientras que la tasa de desempleo bajó a 4,1%. Además, los datos de agosto y septiembre se revisaron al alza en 84.000 empleos en conjunto.

Un mercado laboral más fuerte de lo previsto, en un contexto de inflación aún elevada, aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal suba su tasa de interés en diciembre. En ese escenario, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió hasta 4,86%, y el índice dólar (DXY), que mide el valor de la divisa frente a una canasta de monedas, avanzó 0,68%, hasta los 102,28 puntos.

El VIX, conocido como el “índice del miedo” porque mide la volatilidad esperada en Wall Street, cayó 9,05%, hasta los 25,63 puntos, luego de haberse disparado el jueves.

En las materias primas, el petróleo WTI se mantuvo estable en torno a los US$ 90,5 por barril, mientras que el oro retrocedió 0,95%, hasta los US$ 4.074 la onza.