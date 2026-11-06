Justicia de Paraguay emite orden de captura contra el expresidente Santiago Peña tras su destitución

(EFE/CNN Chile)- La Fiscalía de Paraguay ordenó este viernes la detención del expresidente Santiago Peña por “lesión de confianza” y solo minutos después de que el Senado lo removiera del cargo y lo dejara sin fueros, en medio de la crisis política desatada por el cierre de Ueno Bank.

La orden, dirigida al comandante de la Policía Nacional, pide garantizar la detención domiciliaria de Peña “hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción” de Asunción.

El documento también dicta la detención de Carlos Carvallo Spalding, que hasta el martes pasado dirigió el Banco Central de Paraguay (BCP).

Cabe recordar que el Senado de Paraguay aprobó esta jornada, con 44 votos a favor, la destitución de Peña por “mal desempeño de funciones”, contando con el respaldo de casi toda la Cámara Alta, compuesta por 45 senadores en total.

Al ser destituido, el expresidente perdió la posibilidad de convertirse en senador vitalicio y se quedó sin fueros, lo que lo despoja de su inmunidad y abre la puerta para que enfrente un proceso penal.

Ante ello, la Fiscalía de Paraguay procedió a ordenar su detención a solo unos minutos de que se confirmara la decisión de la Cámara Alta.