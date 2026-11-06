Colo Colo enfrenta citación municipal por falta de patente comercial: Arriesga clausura de sus oficinas

Esta jornada, la Municipalidad de Macul realizó una fiscalización en el Estadio Monumental y sus alrededores, procedimiento que terminó con una citación al Club Social y Deportivo Colo Colo por presuntas infracciones a la normativa municipal.

Tal como informó Cooperativa, la revisión del pasado martes 3 de noviembre dejó al club apercibido por mantener actividades comerciales relacionadas con “la venta de elementos deportivos y publicidad sin permiso municipal”.

El Club Social y Deporte en las jornadas de partidos y de otros deportes cuenta con un stand para adquirir sus indumentarias y otros elementos de su mercancía.

Desde la asesoría jurídica del club explicaron que, al tratarse de una corporación sin fines de lucro, están exentos de la exigencia de una patente, y que sus productos corresponden al canje de su cuota social, según evidenció el citado medio.

Si la institución no se presenta en la audiencia en el Juzgado de Policía Local de Macul fijada para el 3 de diciembre, y en el caso de no regularizar su situación, arriesga la clausura de sus oficinas, ubicadas dentro del Estadio Monumental.

Cabe recordar que el pasado 28 de octubre, la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en Peñalolén fue clausurada por el municipio debido a graves irregularidades administrativas y normativas acumuladas durante años.