Ministro Arrau plantea regular presencia de menores y el venusterio al interior de las cárceles

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reveló que existe una “gran motivación” al interior de Gerdarmería, luego de que este dejara de ser un servicio público civil y pasara a ser una institución policial uniformada y de carácter militar bajo el mando del Ministerio de Seguridad.

En conversación con La Segunda, el secretario de Estado destacó que este hito vendrá respaldado con un incremento del presupuesto y por una serie de medidas de control interno en las cárceles a partir de enero.

La transición responde a la promulgación de la reforma constitucional que materializa el cambio de institución del Ministerio de Justicia para integrarse a la cartera de Seguridad Pública.

Al explicar este cambio institucional, Arrau explicó que “esa reforma lo que hace es que Gendarmería deja de ser un servicio público, deja de tener gremios, sindicatos, y va a ser una institución policial no deliberante, de carácter militar, o sea, le cambia el carácter. Ya los vimos desfilando. Son señales que han tenido una repercusión enorme en el gendarme, una gran motivación”.

Tras ello, destacó el aumento de recursos, el que se estima “cerca de un 20%”, el cual la autoridad calificó como “un espaldarazo enorme”.

Medidas comenzarán a regir desde enero

A contar desde el 1 de enero, el titular de Seguridad adelantó que comenzarán a regir normativas más estrictas en los módulos carcelarios, revisando espacios y rutinas.

“Usted, cuando va a una cárcel en un día de visita, está lleno de menores de edad corriendo. En muchos países de Europa eso está prohibido y es un tema que no hemos discutido. ¿Es positivo o negativo para ese menor estar en ese ambiente una o dos veces a la semana? Bueno, hay que regularlo, hay que tener una discusión con expertos, pero no puede ser que esté en la condición actual”, dijo Arrau.

Otro punto, el cual podría ser modificado, son “los venusterios (para relaciones sexuales de presos con sus parejas)… imagínese que también se presta para corrupción. Hay que empezar a normar eso. Las vestimentas, el deterioro de la cárcel en sí, donde cada uno adornaba y pintaba sus módulos como quería. ¿Qué es eso? Si es una cárcel”.

Al ser consultado si respalda la idea de mantener o eliminar los venusterios, el ministro recalcó que “son las cosas que vamos a analizar. A partir del 1 de enero me referiré a eso. Pero sin orden ni disciplina no puede haber reinserción posible. Si usted iba para el 18 de septiembre, se ingresaban sacos de carbón, había asados en las cárceles. Este año no hubo”.