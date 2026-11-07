Atlético de Madrid vs. Barcelona: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por LaLiga?

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona protagonizarán este domingo 8 de noviembre uno de los encuentros más atractivos de la duodécima fecha de LaLiga de España 2026-2027, en un enfrentamiento directo por el liderato del campeonato.

El conjunto catalán llega como puntero con 30 puntos, mientras que el equipo dirigido por Diego Simeone ocupa el segundo lugar con 28 unidades, por lo que una victoria de los locales podría modificar la parte alta de la clasificación.

Los colchoneros atraviesan un buen momento, con siete triunfos consecutivos en el campeonato español. Por su parte, Barcelona viene de golear 6-1 al Deportivo Alavés en LaLiga y de imponerse 3-0 al Aston Villa en la Champions League.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Barcelona?

El partido entre Atlético de Madrid y Barcelona se disputará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 17:00 horas de Chile.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, España, donde el equipo de Simeone buscará aprovechar su condición de local para superar al conjunto catalán en la tabla.

¿Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Barcelona?

En Chile, el compromiso entre Atlético de Madrid y Barcelona será transmitido por televisión a través de ESPN.

Además, el partido estará disponible mediante Disney+, para los usuarios que cuenten con una suscripción al plan Premium de la plataforma de streaming.