Mirosevic decide no invitar al ministro Rabat a la Comisión de Constitución: “Es parte del problema, más que de la solución”

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Vlado Mirosevic, decidió no invitar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, a la tramitación de los proyectos que se revisarán la próxima semana en dicha instancia.

La comisión revisará el próximo miércoles las iniciativas de ley que diversos parlamentarios han presentado de forma transversal para modificar la norma que concede rebajas de penas a condenados con buena conducta.

Ante ello, Mirosevic explicó que declinó invitar a la autoridad dado que “queremos enfocarnos en la solución del asunto y el ministro es parte del problema, más que de la solución“.

“Vamos a estar de parte de las víctimas, y como oposición ya hemos dicho que el ministro no nos parece un interlocutor válido”, añadió.

Cabe recordar que partidos de la oposición entregaron una carta al Gobierno para solicitar la salida del titular de la cartera a raíz de la polémica por los beneficios penitenciarios otorgados a pederastas. En esa instancia, también anunciaron que el secretario de Estado ya no será “un interlocutor válido” para el sector.

“Vamos a tramitar este proyecto en plazos acotados, pero quiero ser claro, no creo que la presencia del ministro ayude, más bien es un problema, porque la discusión estará centrada en él y no en las víctimas y la solución”, argumentó.

Además, indicó que la comisión le solicitó a la autoridad entregar todos los antecedentes del hecho, “pero él sigue sin transparentar los decretos y no sabemos a quiénes dejó libres”.