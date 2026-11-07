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Gobierno de Chile saluda y expresa “sus mejores deseos” al nuevo presidente de Paraguay

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Este sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile saludó al nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, quien asumió el cargo tras la grave crisis política y social desencadenada por la intervención de Ueno Bank y la posterior destitución del mandatario Santiago Peña por parte del Congreso.

A través de un comunicado, la Cancillería expresó sus “mejores deseos para el éxito de su gestión, en beneficio del hermano pueblo paraguayo y de la estabilidad institucional del país”.

Asimismo, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las históricas relaciones de amistad y cooperación entre Chile y Paraguay, “sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y los valores democráticos que unen a ambos países”.

Alliana, quien hasta ayer se desempeñaba como vicepresidente, asumió la Presidencia de Paraguay en medio de una grave crisis tras el cierre de Ueno Bank, que dejó a la mitad de la población del país sin posibilidad de acceder a sus recursos.

En ese contexto, el nuevo mandatario aseguró que los afectados “serán compensados plenamente”.

Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, aseguró en su primer mensaje ante la nación.

Con su asunción, Alliana completará el actual período de gobierno, que se extenderá hasta agosto de 2028.

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