Gobierno de Chile saluda y expresa “sus mejores deseos” al nuevo presidente de Paraguay

Este sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile saludó al nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, quien asumió el cargo tras la grave crisis política y social desencadenada por la intervención de Ueno Bank y la posterior destitución del mandatario Santiago Peña por parte del Congreso.

A través de un comunicado, la Cancillería expresó sus “mejores deseos para el éxito de su gestión, en beneficio del hermano pueblo paraguayo y de la estabilidad institucional del país”.

Asimismo, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las históricas relaciones de amistad y cooperación entre Chile y Paraguay, “sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y los valores democráticos que unen a ambos países”.

Alliana, quien hasta ayer se desempeñaba como vicepresidente, asumió la Presidencia de Paraguay en medio de una grave crisis tras el cierre de Ueno Bank, que dejó a la mitad de la población del país sin posibilidad de acceder a sus recursos.

En ese contexto, el nuevo mandatario aseguró que los afectados “serán compensados plenamente”.

“Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, aseguró en su primer mensaje ante la nación.

Con su asunción, Alliana completará el actual período de gobierno, que se extenderá hasta agosto de 2028.