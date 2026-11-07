Gobierno chileno declara duelo oficial de dos días por muerte de reconocido cineasta Sebastián Lelio

A través de una publicación en el Diario Oficial, el gobierno oficializó “duelo oficial” de dos días en memoria del reconocido cineasta Sebastián Lelio, quien falleció este viernes a la edad de 52 años.

Lelio, de una larga trayectoria, tuvo uno de sus puntos más destacados en el cine con Una Mujer Fantástica, largometraje que le dio el primer Óscar de la historia a Chile.

“Su cine retrató con sensibilidad la identidad, la dignidad, la libertad individual y la diversidad, instalando en la conversación pública temas de inclusión y respeto, y dando visibilidad internacional a una protagonista trans en una película chilena”, se destacó en el oficio que determinó el “duelo oficial”.

Además, se destacó que “su carrera internacional, que incluyó Disobedience, Gloria Bell y El prodigio, demostró que una obra hecha desde Chile, con historias profundamente locales, puede dialogar con el mundo, proyectando la imagen de un país creativo, plural y de excelencia artística. Que, su trayectoria fortaleció al sector audiovisual nacional, abrió camino a una generación de realizadoras y realizadores, y mostró el valor del trabajo colectivo y del apoyo público a la creación. A la fecha de su fallecimiento se encontraba trabajando en Santiago en la adaptación cinematográfica de “Poeta chileno”, novela de Alejandro Zambra”.

Por todo ello, es que el gobierno determinó “duelo oficial en todo el territorio nacional durante los días sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026, con motivo del sensible fallecimiento del cineasta chileno Sebastián Lelio Watt, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la cultura nacional, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa del presente decreto”.