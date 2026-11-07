Emiten alerta por vientos de hasta 120 km/h: ¿Cuáles son las comunas afectadas?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por viento moderado a fuerte.
De acuerdo con el organismo, el fenómeno se registrará desde la mañana del domingo 8 de noviembre y se extenderá hasta el final de la jornada
El fenómeno, asociado a una condición sinóptica de jet de bajo nivel, afectará a las comunas de Laguna Blanca, Río Verde, Punta Arenas y San Gregorio, todas ubicadas en la región de Magallanes.
Respecto de la intensidad del viento, la DMC pronostica velocidades de entre 80 y 120 km/h en las zonas mencionadas.
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