Emiten alerta por vientos de hasta 120 km/h: ¿Cuáles son las comunas afectadas?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por viento moderado a fuerte.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se registrará desde la mañana del domingo 8 de noviembre y se extenderá hasta el final de la jornada

El fenómeno, asociado a una condición sinóptica de jet de bajo nivel, afectará a las comunas de Laguna Blanca, Río Verde, Punta Arenas y San Gregorio, todas ubicadas en la región de Magallanes.

Respecto de la intensidad del viento, la DMC pronostica velocidades de entre 80 y 120 km/h en las zonas mencionadas.