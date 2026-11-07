Sebastián Lelio será velado en la Cineteca Nacional de Chile

Este viernes falleció, a los 52 años, el cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador en 2018 del Óscar a la mejor película de habla no inglesa por su filme Una mujer fantástica, protagonizado por Daniela Vega.

Según informó la familia, el velorio tendrá lugar en la Cineteca Nacional de Chile, ubicada en la Plaza de la Ciudadanía, nivel -1, en la comuna de Santiago.

El público podrá asistir, sujeto al aforo del recinto, el sábado 7, entre las 16:30 y las 19:30 horas, y el domingo 8, entre las 10:00 y las 19:30 horas.

En reconocimiento a su trayectoria y aporte al cine nacional, el Gobierno oficializó dos días de duelo oficial en memoria del cineasta.