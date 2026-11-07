Tragedia en Santo Domingo: Al menos 12 fallecidos y 13 lesionados producto de una colisión múltiple

Una colisión múltiple en la “Ruta de la Fruta” de Santo Domingo, Región de Valparaíso, dejó un saldo de al menos 10 personas fallecidas.

El hecho involucró a un microbús, un automóvil particular y un camión tolva. La mecánica del accidente aún está en investigación.

Según información entregada por el Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, el reporte oficial de la policía da cuenta de 12 fallecidos y 13 heridos”.

Agregó que es el SIAT de Carabineros quienes “están haciendo el peritaje del rigor, también se ha trasladado al servicio médico legal, y por cierto, el fiscal es el que debe ordenar el retiro a las personas fallecidas”.

En tanto, desde Senapred, informaron que “producto de este evento al momento se registran 12 personas fallecidas y 15 lesionadas, siendo estas últimas trasladadas al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, para su atención médica”.