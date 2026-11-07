Tragedia en Santo Domingo: Al menos 12 fallecidos y 13 lesionados producto de una colisión múltiple

Una colisión múltiple en la “Ruta de la Fruta” de Santo Domingo, Región de Valparaíso, dejó un saldo de al menos 10 personas fallecidas.
El hecho involucró a un microbús, un automóvil particular y un camión tolva. La mecánica del accidente aún está en investigación.
Según información entregada por el Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, el reporte oficial de la policía da cuenta de 12 fallecidos y 13 heridos”.
Agregó que es el SIAT de Carabineros quienes “están haciendo el peritaje del rigor, también se ha trasladado al servicio médico legal, y por cierto, el fiscal es el que debe ordenar el retiro a las personas fallecidas”.
En tanto, desde Senapred, informaron que “producto de este evento al momento se registran 12 personas fallecidas y 15 lesionadas, siendo estas últimas trasladadas al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, para su atención médica”.
🔴 [PRECAUCIÓN] Accidente en el km 119 de la #RutaH66, sector Lilén, comuna de Santo Domingo.
Tránsito suspendido en ambos sentidos. Desvío habilitado por #Ruta78, según instrucciones de Carabineros.
Equipos de emergencia trabajan en el lugar. Conduzca con precaución.
#RutadeLaFruta #CarreteradelaFruta @radiocarab @santodomingocl
— SC Ruta de La Fruta (@CaminoDeLaFruta) November 7, 2026
Lo más leído
- Cuatro detenidos por robo en Lampa: uno registra presuntos vínculos con el Tren de Aragua, según la PDI
- Mueren dos paracaidistas en California tras chocar en el aire y que se enrieden sus paracaídas
- Gobierno de Chile saluda y expresa "sus mejores deseos" al nuevo presidente de Paraguay
- Gobierno chileno declara duelo oficial de dos días por muerte de reconocido cineasta Sebastián Lelio
- La emotiva despedida de Daniela Vega a Sebastián Lelio: "Te amo (...) Y todos los momentos que hemos vivido, amigo de amor y compromiso"