Mon Laferte rompe el silencio tras recibir golpe con un celular en pleno concierto: “No vuelvan a lanzar nada al escenario”

La cantante chilena Mon Laferte se refirió a la agresión que sufrió durante un concierto en Las Vegas, Estados Unidos, donde una espectadora lanzó un teléfono celular que impactó directamente en su rostro mientras interpretaba la canción “Amárrame”.

A través de su cuenta de X, la artista confirmó que se encuentra bien tras el incidente y aseguró que la responsable no tuvo intención de lastimarla. Sin embargo, aprovechó la instancia para pedir al público que no vuelva a arrojar objetos durante sus presentaciones.

“Estoy bien, la chica no lo hizo con mala intención, pero no vuelvan a lanzar nada al escenario nunca más”, escribió la intérprete.

Estoy bien 😊 la Chica no lo hizo con mala intención, pero no vuelvan a lanzar nada al escenario nunca más 🙏

Mañana y pasado

Nos vemos en el Kia Forum en Los Angeles! Y se acaba la gira por USA

Los amo ❤️ — Mon Laferte (@monlaferte) November 6, 2026

El episodio ocurrió durante una presentación de su gira Femme Fatale Tour en el Palms Casino Resort, cuando una mujer del público lanzó su teléfono hacia el escenario y golpeó a Laferte cerca de su ojo izquierdo.

Tras recibir el impacto, la cantante se cubrió el rostro y abandonó momentáneamente el escenario para recibir asistencia, mientras los asistentes reaccionaron con abucheos contra la responsable.

Personal de seguridad del recinto intervino y expulsó a la espectadora. Minutos después, la artista regresó al escenario y continuó con el espectáculo.

Mon Laferte confirma próximos conciertos en Estados Unidos

Pese al incidente, la cantante confirmó que mantendrá sus próximas presentaciones en el marco de su gira por Estados Unidos.

La artista tiene programados dos conciertos para este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Kia Forum de Los Ángeles, California, con los que finalizará su recorrido por el país norteamericano.

“Y se acaba la gira por USA. Los amo”, expresó Laferte al cierre de su mensaje en redes sociales.