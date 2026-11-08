“Hemos perdido a una persona maravillosa”: Julianne Moore dedica emocionante mensaje de despedida a Sebastián Lelio

La actriz estadounidense Julianne Moore dedicó un emotivo mensaje de despedida al cineasta chileno Sebastián Lelio, cuyo fallecimiento a los 52 años fue confirmado el viernes 6 de noviembre, y recordó cómo comenzó la colaboración que los llevó a trabajar juntos en la película Gloria Bell (2018).

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió una fotografía instantánea que ambos se tomaron cuando acordaron realizar el largometraje, junto con una reflexión sobre su vínculo profesional y personal.

“Cuando Sebastián Lelio y yo nos conocimos, nos tomamos una Polaroid para conmemorar el momento en que decidimos hacer una película juntos. Él dijo que solo la haría si yo participaba, y yo dije que solo la haría si él participaba”, relató Moore.

La actriz, ganadora del Oscar por Still Alice, aseguró que su colaboración con el director chileno marcó especialmente su trayectoria.

“Trabajar con él fue una de las experiencias más hermosas de mi carrera”, expresó.

En su publicación, Moore también destacó las cualidades humanas y profesionales del realizador, a quien describió como una persona “reflexiva, tierna, alegre y empática”.

“Como cineasta sumamente riguroso, lograba captar los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Nada escapaba a su atención”, añadió.

La intérprete cerró su mensaje con una reflexión sobre el impacto de las películas de Lelio y el cariño que despertó su trabajo.

“Espero que supiera cuánto amaba el mundo su forma de ver las cosas y cuánto nos sentimos comprendidos a través de sus películas. Hemos perdido a una persona maravillosa”, escribió.

Finalmente, envió sus condolencias a Amalia, la familia del cineasta y quienes mantenían un vínculo cercano con él.

Su publicación también recibió un mensaje de la actriz Natalie Portman, quien expresó sus condolencias directamente a Moore por la pérdida del realizador chileno.

“Te quiero, Julie, y siento mucho esta pérdida”, escribió Portman en los comentarios de Instagram.