Ñublense vs. Colo Colo: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido que puede definir al campeón?

Colo Colo podría consagrarse campeón del fútbol chileno este domingo 8 de noviembre, cuando visite a Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026.

El conjunto dirigido por Fernando Ortiz llega como líder del campeonato con 58 puntos, diez más que Universidad de Chile, su principal perseguidor, cuando restan cuatro jornadas para el término de la temporada.

Una victoria ante los chillanejos le permitirá al Cacique conquistar su estrella número 35 sin depender de otros resultados y con tres fechas de anticipación.

Los albos llegan después de golear por 6-1 a Universidad de Concepción, mientras que Ñublense ocupa la décima posición con 35 unidades y viene de caer por la cuenta mínima ante O’Higgins.

¿A qué hora juegan Ñublense vs. Colo Colo?

El encuentro entre Ñublense y Colo Colo se disputará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas de Chile, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.

El compromiso será dirigido por el árbitro Juan Lara y se desarrollará en simultáneo con el partido entre Universidad de Chile y Cobresal, otro encuentro relevante para la definición del campeonato.

¿Dónde ver EN VIVO Ñublense vs. Colo Colo?

El duelo entre Ñublense y Colo Colo será transmitido en vivo por televisión a través de TNT Sports Premium, con una cobertura que comenzará a las 14:40 horas.

Además, el encuentro estará disponible por streaming mediante HBO Max, para los usuarios que cuenten con acceso al contenido de TNT Sports.

¿Qué necesita Colo Colo para ser campeón?

El escenario más directo para los albos es conseguir una victoria ante Ñublense, resultado que les permitirá alcanzar los 61 puntos y asegurar matemáticamente el título.

En caso de empate, Colo Colo también podrá coronarse si Universidad de Chile no derrota a Cobresal.

Si el Cacique pierde, necesitará una derrota de los azules y que Universidad Católica no consiga una victoria frente a Deportes Limache.