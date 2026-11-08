“Estamos minando la Constitución”: Sylvia Eyzaguirre acusa inconstitucionalidad del Gobierno por glosa de educación

La directora general de Humanidades de la Universidad San Sebastián (USS), Sylvia Eyzaguirre, lanzó una dura advertencia sobre el actuar del Gobierno en materia educativa, acusando un intento de eludir los controles institucionales a través de la Ley de Presupuesto. En conversación con el programa Influyentes de CNN Chile, la experta abordó las recientes modificaciones que el Ejecutivo busca implementar en el Consejo Nacional de Educación (CNED), saltándose su autoridad técnica.

Según detalló la académica, la administración del presidente Gabriel Boric incluyó una glosa presupuestaria que permite al Ministerio de Educación (Mineduc) cambiar el plan de evaluaciones sin recurrir al organismo correspondiente. “Estuvimos todo Chile, cuántos años en procesos constituyentes para cambiar nuestra Constitución (…) y ahora con estas glosas estamos minando la Constitución“, sentenció Eyzaguirre, advirtiendo sobre la gravedad institucional de la maniobra política.

El CNED fue diseñado de manera legislativa específicamente para funcionar como un contrapeso democrático frente al Ejecutivo, otorgando estabilidad de largo plazo a temas altamente sensibles y polarizados, como el currículum escolar y el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE). En ese sentido, la exinvestigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) argumentó que con esta iniciativa La Moneda busca imponer sus términos sin debate. “Con esta glosa en el presupuesto se están saltando estos contrapesos y pesos que son propios de la democracia”, enfatizó.

La filósofa se mostró escéptica sobre el futuro de esta disposición gubernamental impulsada por la Dirección de Presupuestos (Dipres) o el Mineduc. “Dudo que esto pueda prosperar porque ya ha habido otros intentos de esta naturaleza y el Tribunal Constitucional ha sido muy directo en decir que esto es inconstitucional y ha eliminado esas glosas”, concluyó la directora general de Humanidades, haciendo un llamado a las autoridades a respetar la legalidad vigente. Para mayor perspectiva sobre las tensas discusiones del erario nacional, diversos reportes sobre la partida educativa pueden ser consultados en medios como La Tercera.